El dominicano Guerrero Jr., jonronea y dirige victoria de los Azulejos

DUNEDIN, EE.UU.- El primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., conecto su jonrón número 18 y los Azulejos de Toronto vencieron 6-2 a los Astros de Houston.

En la parte baja de la quinta entrada Guerrero Jr., (18) sacó la pelota del campo al cazar los envíos del abridor mexicano José Urquidy.

Guerrero Jr., botó la pelota 361 pies sobre la barda del jardín izquierdo y mandó a la registradora al parador en corto Bo Bichette.

Vladimir Guerrero Jr. now leads MLB with 17 home runs this season! pic.twitter.com/5S1IXn6VtV

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 2, 2021