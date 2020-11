El doctor Cruz Jiminián cumple hoy 68 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un día como hoy hace 68 años nació el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, reconocida figura de República Dominicana, bautizado como “el médico del pueblo”.

Oriundo de Las Cabinas, un campo de Jarabacoa, Cruz Jiminián nació en noviembre de 1951; es el segundo de los cuatro hijos de un ebanista y una ama de casa, quienes, en busca de mejores oportunidades, decidieron emigrar a Bonao, y, para cuando el doctor cumplió doce años, se trasladaron a la capital, radicándose en el populoso barrio Cristo Rey.

Al concluir sus estudios secundarios en el Liceo Juan Pablo Duarte, “Tonito” decidió hacerse sacerdote e ingresó al Seminario Santo Thomás de Aquino, pero al término de los estudios, lo enviaron a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para cursar Filosofía.

Allí se convenció de que el sacerdocio no era lo suyo, pues no estaba de acuerdo con algunas doctrinas de la Iglesia, por lo que el Cardenal le dio un año sabático en el que decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1972 donde se graduó de médico en el 1980, sin anillo ni foto, pues para eso no le alcanzaba el bolsillo.

Cuentan que Cruz Jiminián asistía a clases a pies y esperaba hasta las tantas de la noche para poder estudiar con los libros de sus compañeros, muchos de los que hoy laboran en su clínica.

Al término de sus estudios, el joven galeno creó un pequeño consultorio, con una camilla de madera vieja y un escritorio, los cuales aún conservaba; la gente acudía en masa a tal punto de que en Cristo Rey decían que se trataba de “un brujo”, pues no entendían como el doctor podía curar bajo las condiciones paupérrimas del lugar.

La idea principal de Cruz Jiminián se basa en crear un centro para atender a gente que no podía pagar servicios médicos privados; cobraba honorarios bajísimos, e, incluso, ofrecía servicios gratuitos.

A medida que pasó el tiempo, y a través de donaciones y ayudas estatales, Cruz Jiminián creó diversos programas de asistencia social, se agenció dos ambulancias, dos módulos odontológicos y montó operativos médicos, entre otras muchas cosas.

A esta “clínica del pueblo”, acuden todo tipo de pacientes; se realizan cirugías de labio leporino y paladar hendido, hidrocefalia, doble sexo; funcionan módulos odontológicos, área para tuberculosos, vacunación, comedor para envejecientes, área de hemodiálisis renal, y hasta gestión de declaraciones de nacimiento tardías.

“En mi maletín médico cargo de todo, menos medicina; desde alicate, destornillador hasta silicón, y no me avergüenza decirlo”, manifestó el doctor que este año cumple 38 años al auxilio de las más nobles causas.

Felicidades al Doctor Cruz Jiminian (Mi padre) en su dia, que Dios lo llene de bendiciones. pic.twitter.com/3s0H9kfpOV — Dr. Luis A. Cruz (@luiscruzrd) November 19, 2020