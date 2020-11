El director del IAD se reúne con productores de caña en Pedernales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEDERNALES.– El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña sostuvo este miércoles un diálogo con los parceleros y comunitarios que reclamaban en las afueras del Proyecto de Desarrollo del Valle de Juancho (Prodevaj), en la provincia de Pedernales.

Faña indicó que en ese proyecto no se sembrará caña sino plátano y otros rubros para la exportación, al tiempo que se comprometió con la instalación de un sistema de riego y la reparación del canal Nizaito que sirve para irrigar estas tierras.

De su lado, los parceleros expresaron su descontento y oposición a la siembra de caña, alegando que esto sólo traerá pobreza a sus habitantes; a su vez, se mostraron esperanzados con el apoyo del funcionario.

En tanto que, las autoridades que representan los municipios de la costa en esa provincia fronteriza están también en contra de la misma.

Mientras, que la diputada Edirda De Óleo precisó que “nosotros como Gobierno queremos un cambio que sea en beneficio del pueblo y no para un particular, por eso estamos a favor de no sembrar caña en estos predios”.

Hay que resaltar que el presidente de la República, Luis Abinader ha mostrado interés en desarrollar el turismo en esta provincia, por lo que los productores ven como contraproducente la siembra y procesamiento de caña para tales fines.