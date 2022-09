El contrato de Markieff Morris con los Nets quedará garantizado el 10 de enero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Markieff Morris se convirtió hace unos días en jugador de los Brooklyn Nets, pero las condiciones por las que lo hizo no se habían conocido aún. No obstante, finalmente se ha ido obteniendo información sobre el acuerdo, que, según informa Keith Smith, periodista de Spotrac, no está garantizado y lo irá estando parcialmente al alcanzar determinadas fechas.

Cabe destacar para empezar que el salario acordado por Morris es de 2,9 millones de dólares, aunque no garantizará los primeros 500.000 hasta el 19 de octubre, noche en que tendrá lugar el arranque del nuevo curso. De esta forma, los Nets podrían despedir al jugador antes de dicha fecha sin tener que abonarle ninguna cantidad extra, lo que les otorga mucha flexibilidad durante la pretemporada.

La siguiente fecha a tener en cuenta es el 10 de diciembre, día en el que, si no es despedido antes, Markieff verá garantizados un millón de dólares de su salario. Por último, el contrato quedará completamente garantizado el 10 de enero, fecha a partir de la cual, incluso si es despedido, recibiría íntegros los 2,9 millones que firmó hace unos días.

Morris viene de una temporada en la que pudo disputar tan solo 17 partidos, pues no volvió a pisar el parqué tras su pelea con Nikola Jokic en el mes de noviembre. En dichos encuentros, promedió 7,6 puntos y 2,6 rebotes, y ahora aspira a ser un suplente importante en unos Nets con grandes figuras pero que necesitan más profundidad de plantilla si no quieren repetir el fiasco de año pasado.

