El Árbol de la Esperanza impacta 2,195 vidas gracias a la solidaridad de los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde el 2013 la solidaridad de los dominicanos se ha puesto de manifiesto en el Árbol de la Esperanza apoyando a 19 fundaciones que trabajan en llevar salud, bienestar, educación y protección a niños, niñas, adolescentes y ancianos del país, impactando 2,195 vidas de manera directa.

Este año el Árbol de la Esperanza volverá a subir sus ramas con ramilletes de flores para continuar con su labor solidaria a partir del 14 de agosto hasta el 19 de septiembre en el primer nivel del centro comercial Ágora Mall, este año en apoyo a la fundaciones St. Jude República Dominicana, Operación Sonrisas, World Vision y Fundación La Merced.

“El Árbol de la Esperanza es una plataforma de responsabilidad social orientada a apoyar causas sociales tales como salud, bienestar, educación y protección. A través de ella buscamos contribuir con mejorar la calidad de vida de personas con condiciones especiales mediante la ayuda de quienes no visitan y apoyan las fundaciones que representa la causa con la cual se identifican comprando el instrumentó de donación que este año serán pequeños ramilletes de flores multicolores”, expresó Silvia Rosales administradora del centro comercial.

Los logros alcanzados por el proyecto han sido gracias a la labor voluntaria de 1,509 personas quienes aportaron 15 mil 487 horas de trabajo en las primeras 6 ediciones, así como gracias a las donaciones de cerca de 100 mil dominicanos y el respaldo de más 400 empresas, que han convertido al Árbol de la Esperanza de Ágora Mall, en una de las principales obras sociales que se realiza anualmente en el país con resultados tangibles que se manifiestan a través de los testimonios de quienes cada año se benefician con los aportes de los donantes.

Cirugías de corazón abierto, tratamientos contra la diabetes, cirugías ortopédicas, operaciones para corregir deformación faciales, específicamente labios y paladares hundidos, tratamientos de hidroterapia para infantes con parálisis cerebral, financiar programas de estimulación para niños y niñas con capacidades diferentes, la adquisición de recursos para promover programas especiales de educación forman parte de las acciones y proyectos que han podido realizar las fundaciones apoyadas a través de este proyecto solidario.

Otros proyectos que han logrado materializarse gracias a los aportes que realizan los visitantes, clientes e inquilinos del centro comercial ha sido el desarrollo de proyectos para fortalecer el sistema nacional de protección a la niñez. También se lograron captar los fondos para adquirir un Respirador de Alta Frecuencia para el Hospital General Plaza de la Salud que beneficia a recién nacidos en estado crítico de salud. Además de cubrir los costos completos de niños y niñas diagnosticados con diferentes tipología de cáncer infantil.

Durante el 2018

“En la edición del Árbol de la Esperanza 2018 las donaciones de más de 80 mil dominicanos 99 empresas nos permitieron recaudar fondos para la compra de insumos y costear gastos de la primera Unidad Móvil para Donación de Sangre del país gestionada por la Fundación de Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCi) quienes pudieron realizar jornadas de donación durante 5 meses. También se adquirieron los recursos para comprar dos aparatos necesarios para operar pacientes con carcinoma de glándulas salival y pudieron costear el tratamientos oncológicos completo para 323 niños hospitalizado en el Robert Reid Cabral”, afirmó Rosales.

Asimismo durante el pasado año la Fundación Dr. Manuel Taveras (CEDIMAT) logró obtener los recursos para operará a 25 niños con cardiopatías complejas cuyos padres no contaban con los recursos necesarios para estas intervenciones. Mientras que la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID) adquirió los recursos para construir un salón multiusos para clases de danza, música y terapias para sus usuarios o niños y jóvenes con síndrome de down. Además pudo adecuar un apartamento modelo para enseñanza de vida practica e independiente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes portadores de esta condición.

Otra de las instituciones que lograron sus objetivos fue la Fundación Solidaridad Calasancia (SOLCA) quienes pudieron mejorar la calidad educativa los programas que imparten a 200 niños mediante el programa de apoyo escolar en zonas en riesgo social como La Puya en Santo Domingo y La Romana, a través de la adquisición de mejores materiales educativos y escolares.

Anuncios

Relacionado