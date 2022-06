Draymond Green, sobre ver juntos a LeBron e Irving: «No nos vencerán»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Es uno de los temas del momento. El futuro de Kyrie Irving con Brooklyn está cada vez más oscuro y los rumores sobre posibles destinos no han parado de surgir; y claro, entre ellos nos falta el que habla de verle de nuevo reunido con LeBron James, en esta ocasión en los Lakers.

Irving comentó hace no mucho tiempo que se arrepentía de cómo terminó su historia con LeBron en Cleveland. El base admite en el presente que le faltó madurez para entender las cosas y que rompió un tándem que podría haber marcado época en la NBA. A tal apreciación personal se suma el hecho de que los Lakers necesitan actualmente un golpe de efecto para ser un contender real la próxima campaña; y sí, contar con Irving podría serlo.

Según informa el periodista Sam Amick, ya podrían existir conversaciones en la línea de ver a Kyrie vistiendo el oro y púrpura, pero por ahora no es más que un primer paso de cara a un movimiento que se antoja complicado; sobre todo porque en los Nets desean conseguir algo a cambio vía sign-and-trade. Sí, queda mucha tela por cortar, pero ello no evita que sea un tema de conversación recurrente; tanto es así que Lucas Shaw de Bloomberg ha cuestionado a Draymond Green sobre lo que supondría defender el título ante unos Lakers con James e Irving. He aquí su respuesta:

«Con LeBron James, si les das a alguien como Kyrie… tendrán una oportunidad por la forma en que Kyrie puede anotar. LeBron lo pondrá en la posición idónea para hacer eso. Kyrie no ha demostrado ser un gran líder… pero LeBron pondrá un paraguas sobre eso. Si puedes hacer lo que se te da bien y tienes a LeBron liderando… podrían competir, pero no nos vencerán», sentencia el ala-pívot de Golden State Warriors.

