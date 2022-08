Dotel pide a Canó que “tire la toalla” y se retire; no ve bien Nelson Cruz sea gerente y jugador en el WBCI 2023

Comparte esta noticia

El exlanzador de Grandes Ligas también habló sobre el “Papi cannabis”, su imputación por lavado y por qué el Escogido no ganó en el 1999

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exlanzador Octavio Dotel aconsejó a su colega Robinson Canó, quien ha sido dejado en libertad por tres organizaciones de Grandes Ligas este 2022, a que decida retirarse.

“Como está Canó ahora, con ese vaivén, Canó hermano, tira la toalla, suelta esa vaina. Es mi hermano, que lo quiero, pero ya”, expresó Dotel tras ser cuestionado sobre si veía alguna posibilidad de que Canó sea parte del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Al ser entrevistado por Ricardo Rodríguez y Vian Araujo, en el programa Abriendo el Podcast, que se transmite por la plataforma de YouTube, Dotel dijo que no cree que todavía Canó quiera lograr algo en especial en Grandes Ligas, al tiempo de recordar que el segunda base “tiene buenos negocios en San Pedro”.

Sobre Nelson Cruz

Tras ser cuestionado sobre la designación del estelar jugador Nelson Cruz, como el gerente del equipo dominicano que irá al próximo Clásico de Béisbol, el exmiembro de 13 organizaciones en las Mayores expresó su descontento de que este comparta ambas funciones.

“Yo no lo veo bien, porque yo entiendo que él no va a tener la misma concentración, porque va a estar en dos áreas a la misma vez, esto es lo que yo pienso”, indicó.

Insistió en que una persona no puede tocar dos instrumentos a la misma vez, es uno.

“Entonces yo entiendo, con todo el respeto que se merece, que no, porque tú no puedes tener a una gente haciendo doble trabajo, no lo veo bien, pero respeto la decisión tomada por él y por la Federación Dominicana de Béisbol”, enfatizó.

En ese mismo tenor y para dar su respuesta sobre cuál sería su tercera base ideal para el clásico entre José Ramírez, Manny Machado y Rafael Devers, dijo que escogería el último, pero dijo estar consciente que van a jugar los tres.

Asimismo, sostuvo que el equipo dominicano lo que necesita es un buen cuerpo de relevistas para poder tener éxito en este importante evento.

“Lo que la República Dominicana tiene que tener es bullpen, sin menospreciar los bates y los jugadores de nosotros que ustedes ya los conocen, olvídate de Juan Soto, de Fernando Tatis, de Vlady Jr., olvídate de todo ese talento, bullpen”, significó.

En ese sentido, recordó que los lanzadores abridores en la primera ronda solo pueden tirar tres innings y después en lo adelante hay que utilizar el relevo.

“Atención Nelson Cruz, bullpen, la gente que resuelva hasta aguantarte al noveno”, insistió Dotel, quien durante la entrevista reveló que es propietario de un colegio y otros negocios de bienes raíces.

Caso David Ortiz

Con respecto al tema de David Ortiz y su inversión en la industria del cannabis, que ha generado una serie de críticas desde el momento en que el caso salió a la luz pública, Dotel dijo que República Dominicana todavía está un poco atrasada a nivel de conocimiento.

“Como que estamos muy campesinos, así lo veo yo, estamos muy atrasados, y debemos de actualizarnos un poquito más”, sostuvo.

Reconoció que el cannabis es una droga, pero que todo el mundo sabe que los efectos de esta no hacen adicto a nadie, por lo que no le hace daño al cuerpo, al tiempo de recordar que donde el recién electo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown hizo la inversión, el consumo del producto es legal.

“Dónde David Ortiz anuncia ese producto, en qué estado, en Massachusetts, que es legal, o sea, fue aquí en Villa Consuelo, de donde él salió, que él lanzó eso, o fue en Haina”, se cuestionó Dotel.

Al respecto, añadió que, si el consumo del cannabis es legal en el referido estado, es porque Estados Unidos ha investigado lo suficiente sobre ese producto para poder oficializar su consumo en algunos estados.

Trabajaría como coach solo si le pagan más de US$100 mil al año

El exjugador que debutó en las Mayores el 26 de junio del 1999 con los Mets de Nueva York, dijo que tiene conocimientos necesarios para enseñar a jóvenes a lanzar, pero que no se atrevería a emplearse con una organización al menos que le paguen más de cien mil dólares por año.

“Yo soy de los que digo que, si un equipo no me va a pagar por encima de 100 mil dólares al año, yo no voy a trabajar”, afirmó Dotel, quien tuvo récord de 59 victorias y 50 derrotas, con efectividad de 3.78 y 1,143 ponches, durante sus catorce temporadas en Grandes Ligas.

Dijo que el que hace esas tareas por menos dinero es porque lamentablemente tiene sus necesidades.

“Son pocos los que no tienen necesidades, olvídate de esa vaina, porque el que está bien no te va a coger un sol a las 12 del mediodía por Boca Chica, olvídense de eso, que el que está bien no va coger esa lucha”, reiteró Dotel, aclarando al final que no tiene nada en contra de quien realiza esas labores.

Acusación lavado de activos

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el relacionado a su acusación de lavado de activos, por parte del Ministerio Público, en el año 2019.

Sobre ese particular, Dotel dijo que tanto a él como al también ex grandes ligas Luis Castillo los utilizaron de carnada “para tapar otras cosas”.

Enfatizó que con ese propósito el Ministerio Público de ese momento, “que era vulgar y rastrero, me metieron a mí y a Luis Castillo en ese expediente, para darle un boom mediático a la noticia”.

Dotel reveló que actualmente el Ministerio Público tiene una serie de propiedades suyas incautadas, entre las que citó prendas de su esposa, todos sus vehículos y los títulos de sus propiedades.

Añadió que el proceso está en audiencia y que estas por lo regular se reenvían hasta por la falta de uno de los 20 imputados.

“Recuerda que es un caso que lo declararon complejo, somos como 20 imputados y si un día falta uno entonces eso se reenvía y así sucesivamente”, puntualizó.

¿Por qué el Escogido perdió el campeonato de 1999?

Durante la entrevista, a Dotel se le pidió citar las razones por las cuales el equipo de los Leones del Escogido perdió el campeonato del 1999 ante los Tigres del Licey, pese a contar con un trabuco para ese año.

“En ese momento había mucho ego, muchas estrellas, mentalmente, y yo creo que ese fue uno de los factores que no nos dejó obtener esa victoria que debimos de obtener”, respondió el exlanzador.

Además de Dotel, para ese año el Escogido contaba con jugadores de la taya de David Ortiz, José Guillén, Neifi Pérez, Fernando Tatis, Rubén Mateo, entre otros estelares. Perdieron la final, la cual se extendió al máximo de nueve juegos.

Dotel aprovechó para explicar porqué abandonó el conjunto escarlata luego de una sola salida, válida para firmar un contrato de seis millones de dólares con Kansas City, en el año 2006.

“Ese año era el gerente el difunto Pablo Peguero, y yo le digo que yo quiero pitchar, que voy a pitchar, y él me dice, mira Octavio, nosotros no creo que vayamos para ninguna parte, tú eres un pelotero muy caro, y no creo que ahora es la mejor opción para traerte a ti porque no estamos en la mejor posición”, explicó.

Continuó diciendo, “no, no, tranquilo, deje ir porque yo necesito lanzar para que un equipo me vea pitchando, me dice bueno, si esa es tu situación pues no hay problema, ven a pitchar, y eso fue lo que pasó”, narró Dotel, quien dijo, además, que ese mismo día logró firmar con los Reales.

Reiteró a los fanáticos escogidistas que aún tienen algún rencor contra su persona por esa acción, que fue el propio gerente que le dijo que no era necesario que él lanzara porque el conjunto no iba para parte.

