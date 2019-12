Dos excelentes opciones a la Vicepresidencia y una tercera inmejorable

Eso de muchas buenas opciones para el segundo cargo de mayor importancia en el Estado dominicano no es tan normal, porque no es muy común que en los procesos electorales que se dan generalmente cada cuatro años, haya mucha diversidad de buenos potenciales candidatos a la Vicepresidencia de la República, y entre éstos, hasta hay una persona que en la coyuntura actual luce inmejorable para desempeñar esa posición, la cual es por elección popular.

Y hay que tener claro, que la vice o el vicepresidente ideal de cualquier aspirante presidencial, «es la que o el que no le reste votos al candidato presidencial», aunque sí de paso atrae una buena cantidad de votantes y paralelamente también, hace que fluyan recursos económicos frescos hacia el proyecto que la o lo postula como el posible segundo al mando del país que se trate, entonces, eso lo convierte en una opción excelente.

Por eso es que en la coyuntura de las elecciones que se aproximan para el año 2020, debemos destacar, que en nuestro país existen dos excelentes opciones para ser acompañantes de boletas para cualquiera de los tres candidatos presidenciales con posibilidades de ganar, nos estamos refiriendo a; Luis Abinader, Leonel Fernández y a Gonzalo Castillo.

En este contexto, las figuras en quienes hemos pensado son, la Vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández y el alcalde del Distrito Nacional, licenciado David Collado. Por cierto, cada una de estas dos personas públicas con características diametralmente opuestas, aunque en honor a la verdad, ambos con muy buenas simpatías y con las valoraciones de sus gestiones al frente del erario en la estratosfera; muy altas.

Margarita Cedeño, es obvio que su opción estaría con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya que es impensable o irracional que ella se fuera con su esposo a aspirar como Vicepresidente, el doctor Leonel Fernández, que ciertamente, ahora militan en parcelas distintas aunque duerman en la misma cama, si eso no es ser dos seres humanos democráticos, entonces, ¿qué son?

En honor a la verdad, Margarita sería una candidata a la vicepresidencia de la República ideal para un candidato con el perfil como el de Gonzalo Castillo, porque ella le supliría en demasías lo que a él le escasea a borbotones; su radiante e impactante carisma, ese sabor original a pueblo, y ya muy bien cultivado. Señores, eso es así.

Pero si a la doctora Cedeño de Fernández le ofertan el cargo a la Vicepresidencia otra vez, y ella acepta esa decisión, primero debe ir pensando en que pasaría al grupo de las divorciadas, porque imagínense ustedes, además, que se olvide entonces de aspiraciones presidenciales para el futuro. Y también, pensar que ella es una opción con Luis Abinader y los perremeístas, es un imposible por donde quiera que se mire.

En el caso de David Collado, el muy bien valorado alcalde de la Capital dominicana, quien dijo el día jueves 5 de este mes en una breve alocución a todo el país, que ya no se iba a repostular al cargo, lo que lógicamente hizo surgir el rumor que va como el indiscutible acompañante de boleta de Luis Abinader, lo cual sería un palo por los cuatro cientos once pies con las bases llenas para los del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados.

Independientemente de que ya no será noticia de impacto el anuncio de la candidatura de David Collado, porque se ha regado como la verdolaga que va hacer el indiscutible acompañante como Vicepresidente del licenciado Abinader, pero eso no le quita peso a que su selección es una tremenda opción, o sea, muy buena.

Ahora vamos con el más independiente de los tres potenciales vicepresidentes ideales en la coyuntura actual, el cual no está inscrito como militante en ningún partido político, la tercera opción, la inmejorable, que no por ser la tercera implica en modo alguno que no pueda ser la más determinante e impactante, y nos referimos a la figura del empresario de los medios de comunicación principalmente, al señor Juan Ramón Gómez Díaz.

El caballero de referencia, le puede caer bien a cualquiera de los tres principales candidatos a la Presidencia, que por cierto, repito, entre uno de ellos va a estar el próximo presidente del país para el período 2020-2024, entonces, al éste (Gómez Díaz) no tener un compromiso público con ninguno, es algo así como un agente libre.

Pero si observamos el panorama político actual, su opción principal parece estar con el expresidente Fernández, los que compactarían muy bien, porque es bien conocido que los orígenes de simpatías políticas de Gómez Díaz son balagueristas, y éstos fueron dejados de herencias al liderazgo de Leonel.

En definitiva, son tres buenas opciones, dos excelentes (la de Margarita Cedeño y la de David Collado) porque crean buenas percepciones, aportan votos y solidifican cualquiera de las tres principales aspiraciones presidenciales.

Y la tercera opción, la inmejorable, representada en el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, va a crear una revolución en las percepciones conjuntamente con una propaganda publicitaria que estaría visualmente 24 horas todos los días, es decir, esta sería una candidatura vicepresidencial muy popular e igualada a un paquete full; completa.

Por lo tanto, si Leonel capta a Gómez Díaz como su acompañante vicepresidencial, que es con el que de los tres tiene más probabilidades de ir, siempre y cuando a ellos dos les interese, se puede apostar «peso a morocota», que el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo conjuntamente con sus aliados, se remontan en el primer lugar.

Autor: José Núñez

