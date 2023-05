Doctor Rafael Lantigua: “Solo 30 % de niños dominicanos con 4 años va a la escuela; estamos muy atrasado en educación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Rafael Lantigua, vicedecano de la escuela de medicina y profesor de la Universidad de Columbia, aseguró este jueves que solo 30 % de los niños dominicanos va a la escuela a partir de los cuatro años, estadística que a su juicio debe incrementarse.

Puntualizó que los pueblos avanzan cuando sus ciudadanos tienen salud y educación, por lo que quiere empezar a ver que en República Dominicana no sea noticia que un niño del país sea aceptado en la Universidad de Harvard, de Columbia o Yale, sino que esto sea un patrón normal.

“Yo me voy a sentir contento cuando eso no sea noticia, cuando eso sea el patrón normal, cuando yo oiga que los niños dominicanos, en un 90% como pasa con los niños de los suburbios, van realmente a las escuelas desde los cuatro años y no como es actualmente”, manifestó.

Lantigua fue entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Julia Muñiz y Aneudy Ramírez, en la transmisión especial de El Nuevo Diario TV, “Voces Dominicanas”, desde el restaurante 809, en el estado de Nueva York, en el marco del 42 aniversario de El Nuevo Diario.

En ese sentido, hizo un llamado a la autoridades dominicanas, a fin de que se enfoquen en este aspecto y el pueblo dominicano siga avanzando en áreas principales como educación, salud, e inversión.

“Cuando tuvimos poder político quizás éramos más unidos de lo que somos hoy, no hay una agenda dominicana, no hay una preocupación de nosotros exigirle al sistema escolar qué está pasando con nuestros niños y nuestros jóvenes, no hay una preocupación de saber qué está pasando realmente a nivel de salud”, sumó.

Asimismo, exhortó a los oficiales dominicanos electos, tanto en el país como en la diáspora, a que busquen un punto de convergencia, para que ponga en efecto una agenda dominicana que permita el crecimiento de todos sus compatriotas en el territorio nacional y en el exterior.

