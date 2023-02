Diseñador dominicano creará vestido de novia a ganadora del Emmy Alix Aspe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diseñador dominicano Luis Domínguez y su firma Atelier Novias tendrán a su cargo la creación, diseño y confección del vestido de novia de la presentadora y productora mexicana Alix Aspe, en un importante paso para el proceso de internacionalización de las delicadas propuestas nupciales del creativo dominicano.

“Para el Atelier Novias es de gran satisfacción y orgullo compartir este logro con todos los dominicanos amantes de la moda ya que consideramos que nuestra selección se convierte en un hecho relevante, para continuar fortaleciendo este importante renglón como Marca País, tomando en cuenta las exigencias y competitividad, que actualmente rigen el mercado mundial en la creación de vestidos de novias” dijo Luis Domínguez, al compartir la noticia con un íntimo encuentro con un selecto grupo de invitados, influyentes de la moda y comunicadores especializados, realizado en la Suite Presidencial del Hotel Embajador, mientras que el montaje de este íntimo encuentro estuvo a cargo de Di Fiore emulando un Atelier de Novias, y los asistentes disfrutaron de un brindis cortesía de La Bodega.

Alix Aspe es una destacada presentadora y productora mexicana, ganadora de un premio Emmy por el trabajo de cobertura de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos y Cuba.

Aspe comenzó su carrera en Telemundo manejando las redes sociales de “Noticias Telemundo” y “Al Rojo Vivo”, donde además fue productora y presentadora del segmento «Famosos En La Red». Aspe fue además creadora de contenido para las redes del programa mañanero “Un Nuevo Día” y colaboró en las coberturas de los Juegos Olímpicos Río 2016, Copa Mundial de la FIFA en Rusia, y recientemente la transmisión del certamen Miss Universo desde Israel.

La talentosa joven nacida en México creó la serie digital «As Seen On IG» que se colocó como una de las más vistas en la cuenta de Instagram de Telemundo. En el 2020, se unió al equipo de presentadores de Latin X Now y más adelante a “En Casa con Telemundo”.

Actualmente co-conductora del programa “La Mesa Caliente” junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, además tiene en su haber las presentaciones de innumerables alfombras rojas de eventos y premiaciones internacionales, como Premios Billboard y Miss Universo.

Luis Domínguez agradeció la confianza del estilista de moda internacional Reading Pantaleón quien sirvió de enlace entre Aspe y él y quien además ha sido uno de los grandes motivadores del proceso de internacionalización de Atelier Novias.

“Alix es una chica joven, bella y con una figura muy privilegiada por lo que demás está decir que la percha soportaría cualquier silueta, pero ella tiene muy claro lo que quiere, se trata de una creación muy sencilla, de corte simple, pero bien estructurado, con un exquisito toque que lo hará totalmente diferente a todas las todas las novias de nuestro atelier, ya que utilizaremos técnicas nuevas para su elaboración, en los detalles de aplicaciones y bordados novedosos” explicó el artista de la moda.

El vestido tendrá una interesante mezcla de un exquisito crepé de seda marroquí, organza de seda y tul de tono blanco marfil con delicados toques de bordados en diferentes texturas de cristal traslúcido, para dar luz al trabajo ornamental.

La boda será celebrada en México el día 8 de abril de este año y están invitadas importantes personalidades.

Domínguez dio los créditos al equipo de trabajo que lo acompaña. El corte y confección del vestido estará a cargo del maestro de la Alta Costura Omar Díaz, bordados y recamados del vestido y el velo por el bordador David Minllety y el tocado por el gran maestro de la orfebrería Ricardo Molast.

Según el diseñador este proceso le permitirá culminar la materialización, de la que él considera una de sus metas más importantes llevar sus creaciones a otros mercados, con colecciones que podrán ser adquiridas muy pronto a través de un representante en la ciudad de Miami en los Estados Unidos.

