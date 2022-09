Dirigente PRM tilda de “irresponsables” declaraciones de senador David Sosa sobre el muro fronterizo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y líder social Eduard Gutiérrez calificó de “irresponsables” las declaraciones hechas por el senador David Sosa en las que comparó el muro fronterizo que construye el Gobierno para frenar la inmigración haitiana.

Gutiérrez criticó que el senador Sosa dijera que el muro que tienen los ganaderos de la zona es más alto que el que construyen las autoridades.

“Normalmente cuando aquí pensamos en ilegales, pensamos en haitianos. Pareciera que el problema de migración es de dos años acá”, afirmó el activista sociopolítico.

Estas declaraciones se dan tras la publicación de unas fotografías hecha por el senador Sosa en el referido muro. Para Gutiérrez se trata de “un asunto de perspectivas para el que no sabe del tema”.

En ese sentido, afirmó que “las mentiras son partes esenciales tanto del senador de la Fuerza del Pueblo, como del PLD, para desacreditar las buenas acciones que viene ejecutando el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader durante su gestión”.

“Lo que ha hecho el presidente Abinader en el tema de migración hay que aplaudirlo, en solo dos años comenzó a hacer un muro”, agregó el dirigente durante una entrevista en el programa televisivo “La Semana en Minutos”.

Gutiérrez invitó al legislador a señalar una propuesta emitida en su gestión, para controlar la migración en esa zona.

“Yo le pregunto a usted señor Sosa: ¿Cuál ha sido su propuesta para controlar la migración?, ¿Cuál ha sido la propuesta de su partido, cúal fue la propuesta del PLD y del PLD verde de hoy para controlar la migración ilegal?, ¿Cúal ha sido su propuesta para desarrollar su provincia que usted representa?”, cuestionó.

A eso agregó que “Usted se agarra en decir que no, que no se está haciendo nada con el muro”.

Le aclaró al senador Sosa que “con un solo ilegal que se controle, ya estamos ganando”, y le reprochó que “ustedes no han hecho nada, no hicieron nada, no propusieron siquiera nada, porque usted no presentó nada”.

El congresista alertó sobre la calidad del muro que se construye en la línea divisoria con Haití, a través de imágenes que mostró tomadas en su recorrido por la zona donde se construye esta estructura.

“Presidente lo están engañando, a usted en la inauguración le pusieron a decir que solo de hormigón el muro tendría 2.5 metros de altura y no es cierto”, apuntó entonces el senador..

