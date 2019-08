Dirigente peledeísta considera estrategia usada por Gonzalo Castillo no ha sido la más conveniente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador, abogado y dirigente político, Sandy Saviñón, consideró que la estrategia utilizada por el precandidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo no ha sido la más conveniente.

“El precandidato Gonzalo Castillo ha usado una estrategia, que no soy quien para juzgarla, pero para mi no ha sido la más conveniente ni la más clara, porque ya los seis precandidatos meses atrás habían sostenido reuniones en las cuales él había dejado claro que no participaría en el proceso electoral”, sostuvo el abogado en su participación en El Nuevo Diario en la Noche.

Saviñón expuso que hay un acuerdo entre los seis precandidatos con el presidente Danilo Medina donde se estableció la forma de evaluación, cuáles firmas encuestadoras harán la medición, y que quien dé mejores números será apoyado por los demás y Gonzalo Castillo no forma parte de ese convenio.

El comunicador dijo que “Danilo Medina tendrá que reunirse nuevamente con ellos y lograr un nuevo compromiso, porque estamos hablando de que no solo Gonzalo Castillo, sino que también Melanio Paredes, Maritza Hernández y Manuel Crespo no forman parte de ese acuerdo y sería injusto que se queden fuera”.

El dirigente peledeísta indicó que todo el que maneja la política sabe que la precandidatura de Gonzalo no ha sido fruto de la improvisación y jugaron a la estrategia de no desgastarse hasta tanto el presidente Medina anunciara su retiro y logran acaparar a su alrededor los seguidores del mandatario.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 5:08

“Yo creo que ellos apostaron a la reelección, en el caso de Gonzalo evidentemente apostó a la repostulación, una vez no se da y el presidente dice que no irá nuevamente, se lanza, y la estrategia siempre estuvo concebida, si el presidente no va nosotros salimos una semana después y eso causa un efecto de que el presidente fue quien lo envió”, añadió Saviñón.

Anuncios

Relacionado