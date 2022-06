Dirigente de FP en Nueva Jersey desmiente fricciones internas y asegura asperezas están sepultadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El emblemático dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva Jersey, Flavio Holguín desmintió que haya fricciones a lo interno de la organización y aseguró que las esperezas del pasado están sepultadas.

Holguín dijo que desmiente categóricamente la alevosa información calificando de irresponsable la publicación que se divulgó sin contar con informaciones precisas que reflejen la verdad.

Señaló que es inconcebible que en la era digital del Siglo XXI todavía haya comunicadores o supuestos analistas que se prestan a dar cobertura a versiones imaginarias sin apoyarse en bases sólidas.

La declaración de Holguín fue apoyada por el presidente estatal de FP en Nueva Jersey, Máximo Corcino.

“Una cosa es emitir un concepto a través de un artículo y otra es dar una información subjetiva, basada en creencias que están muy apartadas de la realidad”, agregó Holguín.

“Un medio comunicacional que se respete a sí mismo, no produce un adefesio periodístico de esa naturaleza. Además de inocular cicuta, pone al descubierto su falta de ética profesional”, precisó el dirigente.

“Como miembro de la Dirección Central y la Dirección Política del estado de Nueva Jersey, organismo al que felizmente pertenezco y respeto, recibí de forma consensuada, la propuesta de asumir la posición de Enlace de Partidos Aliados”, explica Holguín en referencia que en ningún momento ha sido degrado como se informó en el artículo.

“El compañero Máximo Corcino, presidente del estado de New Jersey y varios compañeros miembros de la Dirección Central, hemos realizado una depurada catarsis, para sepultar las asperezas, dándole paso a la construcción de la maquinaria política más poderosa que pueda existir en la Circunscripción #1”, añadió.

“De manera que, en el estado de New Jersey no existe ningún tipo de desavenencias ni diatribas, al grado de que fue en la única zona de Estados Unidos que no se presentó disidencia alguna y todo transcurrió en total armonía al momento de ser juramentada su dirección política”, dijo Holguín.

Confirmó y auguró el fortalecimiento, el enfoque y la unidad férrea de la dirección política del estado, donde serán garantes del triunfo del doctor Leonel Fernández.

“Quiero de forma vehemente dejar claramente establecido el alcance y la madurez de los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en el estado de New Jersey, donde prima la sensatez y el espíritu de advenimiento”, expresó.

Holguín señaló que en este estado se ha desarrollado la incólume integración monolítica de todos los más destacados dirigentes, dentro de los cuales puede citar a Henry Abreu, Víctor Tirado, Teudi Pérez, Luis Nin, Frank García, Vicente Gómez y otros tantos que están trabajando por el triunfo en el próximo torneo electoral de 2024, con su candidato, el doctor Leonel Fernández a la cabeza.

“Sin duda alguna que la Fuerza del Pueblo se está vertiginosamente posicionando y consolidando en la aceptación de nuestra nación y hay que entender que crea urticaria y un gran malestar en todas aquellas personas que responden a intereses determinados”, precisó.

Sostuvo que hay que saber que la República Dominicana está sumergida en una profunda crisis de inseguridad, de un nivel inflacionario voraz y un deterioro espantoso de su calidad de vida.

“No lograrán sus objetivos malsanos, las personas con el alma dañada, que desde la profundidad de sus mentes abyectas, se la pasan elucubrando la forma de hacer daño, no simplemente a la Fuerza del Pueblo sino a sus más connotados dirigentes.

Les aseguramos que no lograrán”, manifestó Holguín.

EL PRESIDENTE ESTATAL

Por su parte, el presidente estatal de FP en Nueva Jersey y ex cónsul general en Nueva York, Máximo Corcino se unió al desmentido de Holguín rechazando que su escogencia como enlace con los partidos aliados, haya sido para degradarlo y sigue siendo en absoluto, el encargado electoral en toda la circunscripción y los estados que incluye esa demarcación.

“La posición otorgada en la dirección estatal al compañero Flavio Holguín fue el producto del consenso de toda dirigencia en adición a su cargo en la parte electoral de la circunscripción #1 de Estados Unidos, un trabajo de gran relevancia tanto para el partido como para garantizar el triunfo de nuestro líder, doctor Leonel Fernández en 2024 y el de todos los candidatos que se postularán en nuestra boleta”, indicó Corcino.

“Desmentimos que haya diferencias en el seno de la estructura orgánica de FP en el estado de Nueva Jersey y aseguramos que nos mantenemos con una unidad férrea y monolítica pocas veces vista”, agregó.

“Si alguna vez hubo algunas diferencias, esa fue una situación que quedó sepultada para siempre, y ahora nuestro rol es el de concentrarnos a trabajar día y noche para llevar nuevamente a Leonel al Palacio Nacional, único líder con la experiencia de estado, gerencia y visión de gobernabilidad que puede resolver la profunda crisis que en este momento azota al pueblo dominicano”, dijo Corcino.

