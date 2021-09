Diputados admiten han gastado hasta RD$40 millones en campaña para ganar puesto en Congreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la ola de críticas que ha salpicado a los legisladores por algunos estar presuntamente implicados en la Operación Falcón, diputados de distintas bancadas revelaron este miércoles que algunos de sus homólogos han gastado hasta RD$40 millones para sus campañas políticas.

Estas revelaciones se dan en el marco de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público sobre algunos congresistas que alegadamente recibieron fondos del narcotráfico para obtener la victoria en las últimas elecciones, un aspecto que ha empañado a las leyes electorales ya que es desde ahí donde se puede auditar y prevenir el uso de recursos de procedencia dudosa.

El diputado de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, indicó que para su campaña política gastó alrededor de RD$5 millones, pero agregó que conoce de otros casos de sus homólogos que han invertido 20, 30 y hasta 40 millones de pesos para ganar la posición de congresista, sin que el uso de estos fondos sea fiscalizado por alguna ley o institución.

Aunque el diputado Díaz reconoció que hay legisladores que gastan esta cantidad de dinero, justificó la acción diciendo que en tiempos de campaña hay otros desembolsos en favor de la población votante que “no se pueden negar”.

“Es que si alguien llega a la oficina con 20 recetas y yo solo le compro 10 porque tengo un tope legal, eso me puede afectar a la hora de las votaciones”, explicó el congresista al señalar que antes de modificar las leyes electorales para revisar los fondos que usan los candidatos, primero se debe hacer una supervisión de la medida.

En ese sentido, el legislador perremeista entiende que los congresistas y candidatos no están obligados a realizar obras sociales “porque esa no es su función”, pero sostuvo que “esta es la sociedad real y no la ideal” en la que los aspirantes deben ayudar a sus representados para obtener los votos necesarios.

Por su parte, el diputado Danny Guzmán, militante peledeista y representante de Samaná, también coincidió en que algunos de sus colegas llegaron a gastar hasta RD$40 millones para ostentar un cargo en el Congreso Nacional.

Sin embargo, Guzmán se quejó de que otros que gastaron la misma cantidad no pudieron ganar una curul en la casa legislativa, por lo que pidió que estos fondos que se usan para propaganda política sean revisados y evitar, de esta manera, que las campañas sean financiadas con recursos maniobrados.

“Nosotros como PLD lo advertimos que que habían precandidatos y candidatos que que estaban financiados por recursos que no se sabía de dónde venían”, acusó el opositor mientras respaldaba las propuestas para modificar las leyes electorales y auditar estos sonados fondos.

De su lado, el también peledeista, diputado Juan Suazo, expresó que ciertamente para entrar al Congreso hay candidatos que desembolsan “sumas exorbitantes”, pero atribuyó estos abultados gastos a una falta de empatia de los aspirantes.

A consideración de Suazo, los candidatos que se mantienen siempre haciendo propagandas políticas, aún en tiempos no electorales, no necesitan gastar en exceso a la hora de las votaciones ya que, como dijo, han conseguido el favor del pueblo.

Aunque dijo esto, también admitió -al igual que Amado Díaz- que los candidatos tienen otros gastos que se basan en obras sociales para las comunidades que desean representar y añadió que en este punto específico es en el que se gasta mucho dinero.

Las opiniones de estos legisladores va en consonancia con una propuesta que se ha alzado y se ha hecho clamor en varias instituciones: modificar las leyes electorales para fijar topes a los gastos de campaña y analizar la procedencia de estos recursos.

