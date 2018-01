Diputado acusado del asesinato de 2 periodistas en Guatemala niega los cargos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Guatemala.- El diputado oficialista de Guatemala Julio Juárez Ramírez, arrestado por ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas en el año 2015, negó hoy las imputaciones en su contra y dijo que los fallecidos eran sus “amigos”.

“Estoy tranquilo. El que nada debe nada teme. No he hecho nada, por eso estoy aquí presente. En el nombre de Dios todo se va a aclarar”, dijo el congresista a su llegada a la Torre de Tribunales tras ser detenido este sábado a la salida de su casa en el municipio de San Bernardino.

Juárez, del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), dijo que “jamás” ordenó el homicidio de los dos comunicadores tal y como señala la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y se mostró respetuoso del proceso.

“Aquí estoy, presente. He sido respetuoso de la ley y lo voy a seguir siendo. Yo estoy tranquilo, no he hecho nada, por eso estoy aquí (…). La persona cuando tiene algún delito huye, yo no. Aquí estoy, presente, no huyo a ningún lado, por eso me encontraron en mi casa”, proclamó enfático.

El parlamentario indicó que conocía a los dos periodistas fallecidos, que eran sus “amigos”, y pidió hablar con los corresponsales del interior de país para darse cuenta de que su persona “jamás” ha tenido problemas con la prensa, un colectivo que hace “un buen trabajo”.

El parlamentario, sindicado de los delitos de “asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita”, está acusado de ordenar el asesinato de dos periodistas en 2015 cuando era alcalde de Mazatenango, Suchitepéquez, y recientemente fue sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Magintsky.

La orden de aprehensión contra el parlamentario, de 37 años y con una prohibición de salir de Guatemala desde que perdió la inmunidad en noviembre, fue autorizada el viernes por el Juzgado de Mayor Riesgo B, judicatura que escuchará al diputado en audiencia de primera declaración en una fecha aún desconocida.

Según la investigación, Juárez, que no renunciará a su cargo pues confía en recuperar su libertad cuando explique su versión al juez, supuestamente ordenó el asesinato de Danilo Efraín Zapón López, periodista del diario Prensa Libre, por miedo a las investigaciones que este tenía en su contra y de las que ya había publicado un anticipo.

En ese ataque a tiros, que ocurrió a plena luz del día en Mazatenango, también murió Federico Benjamín Salazar Jerónimo, periodista que trabajaba para una empresa de televisión por cable, y resultó herido otro comunicador, Marvin Israel Túnchez Ayala.

Juárez, que resultó electo en las elecciones generales de 2015 por el partido opositor Líder, se cambió primero al partido Progresista y posteriormente al partido oficialista, al que pertenece desde 2016.

Por el crimen de los dos periodistas fueron procesados en octubre Marco Tulio Cano Reyna y Marco Antonio Paredes Palacios, acusados de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

Mientras que Artemio de Jesús Ramírez Torres, acusado de asociación ilícita, al igual que Sergio Valdemar Cardona Reyes y Germán Amílcar Morataya Beltrán, a los que se les suma asesinato, están esperando juicio.

A finales de diciembre, Juárez fue incluido en la Lista de Extranjeros Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una decisión que le restringe viajar a ese país, donde también le congelan sus activos e impide a empresas norteamericanas realizar transacciones con él.

