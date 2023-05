Diputada revela acoso escolar verbal ronda 33.6 % en RD; peores casos se dan en centros públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago, Soraya Suárez, estableció la necesidad de que los dominicanos y dominicanas se integren en un «plan sociedad», que esté dirigido a crear soluciones que enfrenten la problemática del acoso escolar o bullying en el país.

Indicó que en República Dominicana el bullying, sobre todo el verbal entre niños y niñas, ha venido creciendo en las escuelas “enormemente” y según la legisladora la estadística ronda el 33.6 %.

“Primero empieza verbal, luego viene lo físico y cuando quieres venir a ver un niño de esos, que Dios no lo permita, termina agarrando un arma de fuego, un bate; se siente impotente, burlado y uno se dice qué ha pasado, donde mamá ni maestro se han dado cuenta de que este niño se sentía contra la espada y la pared”, expuso.

Suarez emitió sus consideraciones junto a Julia Muñiz, Euric Santi, Togarma Abreu y Alci Cruz, en la segunda entrega de una serie diálogos sobre el acoso escolar, realizados en “El Nuevo Diario Podcast”, con la intención abordar este fenómeno desde una perspectiva crítica que arroje luz y aporte soluciones.

Aseguró que hoy en día hay una descomposición social “muy fuerte”, que da paso a la situación del acoso escolar y la mayor responsabilidad recae en la familia como la base de toda sociedad, donde se deben enseñar principios y valores que pueden poner freno al fenómeno que cita.

Regímenes de consecuencias

Suárez consideró que debe promoverse que todos los actores de la sociedad sean parte de regímenes de consecuencias para cambiar esta realidad, desde los padres de los niños hasta los maestros y directores de los centros educativos, quienes deben estar pendientes de la situación.

“Ocurre que en la escuela, el niño está siendo víctima del bullying y el maestro no le presta atención al tema y ahí es donde deben empezar los regímenes de consecuencias, que el maestro sepa que si no se encarga de esa situación en su aula, con esos niños, él también tendrá consecuencias, no sólo los padres”, señaló.

Dijo que lo peor de todo en lo que se refiere a la realidad del bullying en el país, es que los peores casos se darían en las escuelas del sistema público, donde también habría mayor “dejadez”.

“Es lamentable, es donde hay más dejadez y los maestros reciben los mejores pagos, reciben todo tipo de incentivos y tú los ves cada día más de espaldas a la educación del niño; en mi casa yo enseño valores y en la escuela se enseña física y demás, pero se dan situaciones donde tú como maestro, tienes que hacer que los valores afloran”, puntualizó.

