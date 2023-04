Dios acaba de hacer llover y por tanto se va la sequía

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, mateo 28:19; esta oportunidad expondremos el tema: Dios acaba de hacer llover y por tanto se va la sequía.

Bien, comenzamos diciendo que Dios es que hace llover sobre justos (cristianos prácticos) e injustos lo contrario a un cristiano práctico, por su misericordia, la lluvia es para todos, lo creamos o no, de todas maneras no hay quien impida que esa agua caiga, lo mejor es dejarla caer, ya que así sucede y como el Mapamundi es redondo, al globo y las naciones que lo componen les llueve de todas las direcciones geográficos, dígase norte, sur, este y oeste, de arriba, de abajo, y de los lados, depende donde estemos ubicados en dicho globo, aunque todos sentimos y vemos que nos llueve de arriba. Alábalo si puede…

Mis queridos hermanos y amigos, cuando Dios “hace” (en presente) llover y se va toda sequía, y sequía indica falta de agua, para todos los seres vivos, llámese humanos, aves, cuadrúpedos y hasta acuáticos y anfibios, generando muerte, crisis material, miseria y pobreza al afectar la ganadería y la agricultura. ¿Si o no?

En este mismo orden de enseñanza, la sequía la provocamos nosotros mismos, cuando caminamos como nación o como pueblo en contra de las normas y mandamientos que Dios ha dado para que vivamos recta, honesta y santamente en la vida, pero si hacemos lo contrario Dios no está obligado a bendecirnos con su lluvia y por consiguiente viene la sequía como disciplina y castigo por nuestras rebeliones contra Dios y su palabra y quiero dejarles algunas citas bíblicas que confirman toda esta realidad presentada en este corto artículo bíblico:

Job 5:10: El da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos.

Mateo 5:45: Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.

Job 38:28: ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío?

Job 38:37: ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría, o inclinar los odres de los cielos.

Jeremías 14:22: ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿O pueden los cielos {solos} dar lluvia? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas.

Job 28:26: Cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo.

Job 37:6: Porque a la nieve dice: «Cae sobre la tierra», y al aguacero y a la lluvia: “Sed fuertes.»

Salmos 147:8: El que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes.

Jeremías 5:24: “Y no dicen en su corazón: “Temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha”.

Jueces 5:4: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua.

Salmos 68:9: Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada.

Joel 2:23: Hijos de Sion, regocijaos y alegraos en el SEÑOR vuestro Dios; porque El os ha dado la lluvia temprana para {vuestra} vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía {como} en el principio.

Job 26:8: Envuelve las aguas en sus nubes, y la nube no se rompe bajo ellas.

Jeremías 10:13: Cuando El emite su voz, {hay} estruendo de aguas en los cielos; El hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos.

Hechos 14:17: Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría.

Zacarías 10:1: Pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones; El les dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno.

Levítico 26:4: Yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto.

Deuteronomio 28:12: Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano; y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado.

1 Reyes 18:45: Y sucedió que al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó {en su carro} y fue a Jezreel.

Santiago 5:18: Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.

Isaías 30:23: Entonces El dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra, y pan del producto de la tierra, y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales.

1 Reyes 8:36: escucha tú {desde} los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel; sí, enséñales el buen camino por el que deben andar. Y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredad.

1 Reyes 18:1: Y sucedió que {después de} muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra.

Ezequiel 13:13: Por tanto, así dice el Señor Dios: En mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene; también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumir{lo} con furor.

Mis queridos hermanos y amigos, luego de todas estas citas bíblicas que confirman que el control de la lluvia, para bien o para mal está en la manos de Dios, nosotros somos los que decidimos como la queremos sin escasez o en demacía como castigos por nuestros hechos como pueblo o nación. De todas maneras Dios es misericordioso aunque no merezcamos sus bendiciones él nos bendice para mostrarnos su amor por nosotros y su creación en general, llámese aves, reptiles, acuáticos, anfibios, terrestres, etc., etc., y más a los humanos y quienes también les envió su Hijo Jesucristo para quien lo quiera y le interese el perdón y la salvación eterna del alma. Juan 3:16; Juan 5:24 al 30.

Concluyendo, cuando hay sequía quienes conocemos a Dios a través de las Sagradas Escrituras (Biblia) oramos para que Dios tenga misericordia y haga llover sobre el país, cualquiera que sea que esté confrontando una sequía, y Dios en su misericordia lo hace si él quiere, porque el castigo o la disciplina nos ha de tocar cuando nos corresponda. Ahora, no abusemos porque Dios es Dios y está en control y seguirá en control nadie se va a burlar de él, podemos intentarlo, pero Dios es mayor que todos los seres humanos juntos, porque DIOS es el Creador y lo demás es criatura.

Así que, Dios acaba de hacer llover, por tanto se va la sequía para nuestro bienestar material…

Que Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: Si usted quiere un día seguir a Cristo organizado en una congregación, le recomiendo cuatro pasos: 1.- Asistir a una congregación evangélica, bíblica o pentecostal; 2.- Orar a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo; 3.- Leer la Biblia diario uno o dos capítulos o los que usted quiera para que conozca a su Creador y 4.- Escuche las emisoras cristianas, como Radio Visión 1330 a.m., o Radio Ven 1200 a.m., también están en internet. Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios Central, ubicada en la Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta No. 172, cultos los Miércoles a las 7:00 p.m., y Domingos a las 10:00 a.m., entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

