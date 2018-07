Dictan tres meses de prisión preventiva a policía municipal por muerte de hombre en la Lincoln

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un agente de la Policía Municipal, acusado de matar a otro hombre de un disparo en la cabeza en la avenida Abraham Lincoln.

Ángel Ogando deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de La Victoria, por la muerte de José Mariano Figueroa De Paula, ocurrida el miércoles de la semana pasada.

Ogando aseguró que pidió la escopeta con la que habría dado muerte a Figueroa al guardia en el momento del enfrentamiento, pero que su intención no era hacer el disparo.

“Yo le pedí la escopeta al guardia y el me la dio de manera voluntaria, yo no se la quité de las manos, además no era mi intención asesinar a ese hombre”, afirmó.

El juez José Alejandro Vargas calificó como inapropiada la explicación de a Ogando, ya que entiende que no procedió de la menea correcta.

“Los vídeos están ahí, y se ve cuando usted le arrebata el arma al guardia y realiza el disparo que le segó la vida a Figueroa”, resaltó Vargas

De su lado, Carlos Lebrón, uno de los abogados de Ogando, aseguró que apelará la sentencia, bajo el alegato de que el juez se dejó llevar por la presión de las redes sociales.

“Aquí hubo un homicidio involuntario y entendemos que el juez se ha excedido y se ha llevado de las publicaciones de Facebook, las redes sociales, de la prensa y la publicidad y ha emitido una decisión errada”, destacó.

Afirmó que el guardia que estuvo en el lugar también debe ser juzgado por el asesinato de Figueroa.

“El juez no actuó apegado a la ley y el guardia también debe ser juzgado ya que en el vídeo se ve cuando mi cliente le pide el arma de manera voluntaria al guardia y este bajo su consentimiento se la dio y mi cliente fue a despejar el área porque los tenían acorralados y están obstruyendo su vehículo y Ogando estaba ejerciendo una función que la establece la ley”, manifestó.

En tanto, María Altagracia Méndez, viuda de Figueroa, aseguró que espera que el 17 de octubre al agente de la Policía Nacional le sea dictada la pena máxima.

“Dios está de mi lado y está sentencia no es suficiente, pero en octubre le van a cantar la pena máxima y el guardia que tenía la escopeta y se la dejó quitar también debe ser condenado, porque fue una familia que ellos destrozaron”, resaltó.

El juez José Alejandro Vargas fijó para el próximo 17 de octubre la próxima audiencia donde se determinará cual será la pena aplicada a Ángel Ogando.

Figueroa De Paula perdió la vida el pasado miércoles en el parque temático ubicado en la avenida Abraham Lincoln casi esquina John F. Kennedy, mientras el occiso intervino en defensa de un supuesto limpiavidrios, que se resistía a ser conducido por los policías municipales

