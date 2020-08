Dianabel Gómez reacciona a los rumores de separación de Franklin Mirabal

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La conductora de televisión dominicana, Dianabel Gómez, reaccionó este jueves con una publicación en su cuenta de Instagram, a los rumores que circulan en redes sociales de un supuesto divorcio del comentarista deportivo Franklin Mirabal.

La noche de ayer, Mirabal arremetió contra el periodista José Peguero por divulgar la noticia en su medio, que daba como hecho la separación de Gómez, nota que más tarde desmintió al periódico Diario Libre, a pesar de que otros medios confirman la noticia.

Gómez puntualizó en una publicación “¿Dónde esta el chapeo y la falta? ¿Qué ustedes hablan? De carro y dinero ¿dónde están? Ustedes hablan como si conocen a uno, como si vivieran conmigo. Ustedes no conocen los problemas de nadie” refiriéndose a los comentarios que insinúan que su matrimonio con el periodista fue por conveniencia económica.

“A mi no me gusta hablar de temas personales ni mucho menos de chismes, pero si yo hablo yo se que esto se viene abajo y van a seguir mas chismes. Usen esa cabeza para cosa productiva, que dinero y chapeo que supuestamente hice, es imaginario, porque yo no tengo nada ni me interesa nada” concluyó Gómez.