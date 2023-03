Día Internacional de la Mujer

A nivel local y mundial, el Día Internacional de la Mujer encuentra a este conglomerado humano más atacada que nunca por una parte de seres humanos que se cree superior, los hombres.

En la República Dominicana, el solo hecho de una mujer dejar entrever a su pareja o ex pareja que ya no desea seguir con él, es un motivo para que su vida peligre, a pesar de que, en muchos casos, las mujeres se dirigen a los actores del Sistema que están para protegerla, fiscalía, policía nacional, entre otros, pero por la burocracia con que se manejan llegan tarde a ofrecer su ayuda, cuando ya la víctima no respira.

A diario una o dos mujeres pierden la vida en nuestro país a manos de su cónyuge. Enero del 2020 ha quedado marcado con un récord de feminicidios cuando se registraron cuatro y un quinto intento de muerte de mujeres.

Es tan grande el peso de la culpa que abate a los victimarios que en muchos casos se quitan la vida, luego de cometer el hecho.

Es constante la denuncia de los ciudadanos de que cuando van a los destacamentos policiales no les quieren recibir las querellas contra hombres que ponen en peligro la vida de la mujer a la que dicen amar.

En el ámbito internacional, preocupa al mundo las miles de mujeres, adolescentes en su gran mayoría, que han sido asfixiadas con gas en muchas escuelas de Irán.

Mientras, en Afganistán, los talibanes siguen maltratando a las mujeres poniendo en práctica leyes que las descalifican hasta para estudiar o salir a las calles sin la compañía de un hombre lo que les arrebata sus derechos más fundamentales.

En la República Dominicana las mujeres han logrado superar muchas barreras, pero los hombres siguen ocupando las principales posiciones de importancia y tienen mejores salarios que las mujeres. En el 2021 la ministra de la mujer de nuestro país confirmó que las mujeres tienen menor salario por el trabajo del mismo valor que el que realizan los hombres.

En el 2022, en el país se reportaron 61 feminicidios que fueron perpetrados por parejas o exparejas, de acuerdo al saldo que anualmente hace la Fundación Vida Sin Violencia, indica que estos hechos trágicos dejaron 70 niños huérfanos.

Datos ofrecidos por la dirección de estadísticas y análisis del Ministerio Público, que publicó el periódico Listín Diario indican que en nuestro país, desde el año 2005 al 2022, unas 3,146 mujeres perdieron la vida en hechos violentos, en su mayoría cometidos con armas de fuego.

El origen del Día Internacional de la Mujer gira en torno a varios sucesos que se produjeron, a nivel mundial, en el mes de marzo aunque fue en 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas(ONU) reconoció el 8 de marzo como fecha oficial.

En el año 1977 la ONU hizo una invitación a todos los Estados a declarar, de acuerdo a sus tradiciones de tipo histórico y a sus costumbres nacionales, un día que se denominaría Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Se sugirió la fecha «para mostrar su respaldo a la huelga que realizaron las trabajadoras textiles en Nueva York en 1908. Fue una huelga que pasaría a la historia como la realizada anteriormente en 1857. En 1909 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer por una organización de Mujeres Socialistas en Nueva York y Chicago en la cual se calcula que participaron unas 15,000 mujeres», de acuerdo a datos de de historia.nationalgeographic. com.es.

Según la misma fuente, en el año 1910, se reunió de nuevo el grupo de mujeres socialistas, esta vez en Copenhague, Dinamarca y fue donde se propuso fijar el 8 de marzo como fecha simbólica que sirviera para lograr la reivindicación de los derechos de todas las mujeres, dentro de los que se encontraba el derecho al voto.

Fue un 19 de marzo cuando se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Alemania, Dinamarca, Austria y Suiza, entre otros.

Tenemos que reconocer que la intolerancia, la ira y la falta de conciencia es la que lleva a muchos hombres a actuar sin pensar y muchas veces hasta sin arrepentimiento al momento de cometer un hecho de violencia que termine con la vida de la persona que ha estado a su lado, a veces por décadas.

Que reine la comprensión en los hogares dominicanos para que cese la violencia intrafamiliar y el fallecimiento trágico de una madre no siga dejando en la orfandad a niños inocentes que, en muchos casos, han presenciado la muerte de su progenitora y han quedado con un trauma difícil de superar aún con la ayuda de los profesionales del área.

Por: María Hernández

