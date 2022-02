Deuda Pública Consolidada llega a US$59,201.6 MM al cierre de 2021, equivalente al 62.7% del PIB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Deuda Pública Consolidada al cierre de 2021 alcanzó US$59,201.6 millones, monto equivalente 62.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del final de este año, ascendente a US$94,300.0 millones, según cifras preliminares del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Según las cifras del MEPyD, este 62.7% con relación al PIB, es inferior 6.4 puntos porcentuales y en un 91% en términos reales, al del cierre de 2020 que fue 69.1%.

Estos datos contenidos un documento de esta institución estatal, indican que al cierre de 2020 el saldo dicha deuda llegó a US$54,469.3 millones, equivalente a un 69.1% del PIB del final de ese año, ascendente a US$78,829.0 millones.

En cuanto al 2021, se detalla que la Deuda Pública Interna Consolidada llegó a US$24,921.3 millones (26.4% del PIB) y la Deuda Pública Externa Consolidada a US$34,280.3 millones (36.3% del PIB).

Subraya que, de este último monto, corresponden al Gobierno Central corresponde US$33,337.2 millones (35.3% del PIB); al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) US$937.1 millones (1.0% del PIB), y al resto del Sector Público No Financiero (SPNF) US$6.0 millones (0.0% del PIB).

Cabe resaltar que el miércoles el Gobierno dominicano, mediante el Ministerio de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses, con la que se logró una reducción del servicio de la deuda de US$ 1,100 millones para el período 2022-2024.

Además, efectuó una emisión de bonos soberanos por US$ 3,564 millones en el mercado internacional de los que US$ 1,264 millones se destinaron a la operación de manejo de pasivos y el resto, US$ 2,300 millones, para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el Presupuesto General del Estado para 2022.

Esta emisión, según Hacienda, contó con una demanda de US$ 8,500 millones, o sea, 2.4 veces el monto finalmente adjudicado, y las ofertas de compra procedieron de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina, así como inversionistas locales.

Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.

El equipo dominicano encargado de realizar esa transacción estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente y la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de Crédito Público.

