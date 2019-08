Detenido en China un miembro del consulado del Reino Unido en Hong Kong

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HONG KONG.- Un miembro del personal del Consulado General Británico en Hong Kong se encuentra bajo “detención administrativa” en la parte continental de China desde hace casi dos semanas después de visitar la cercana ciudad china de Shenzhen para una reunión, informó hoy la prensa local.

“Estamos muy preocupados por las informaciones de que un miembro de nuestro equipo fue detenido cuando regresaba a Hong Kong desde Shenzhen”, declaró un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de Gran Bretaña en un comunicado, del que se hizo eco la prensa local.

“Estamos dando apoyo a su familia y buscando más información de las autoridades en la provincia de Cantón y en Hong Kong”, agrega el texto.

El hongkonés Simon Cheng, que trabaja en el consulado como empleado de la agencia de promoción de inversión en Escocia Scottish Development International, desapareció el 8 de agosto cuando regresaba de Shenzhen a Hong Kong en un tren de alta velocidad.

La ley china consiente mantener a sospechosos en detención administrativa hasta 15 días, y constituye un recurso habitual contra disidentes y opositores.

Aunque las razones de la detención de Cheng no están claras, se produce en un momento en que Pekín ha atacado a gobiernos extranjeros, Londres incluido, por una supuesta “interferencia” en sus asuntos internos, en particular a raíz de las manifestaciones que desde hace once semanas se suceden en la antigua colonia británica.

