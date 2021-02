Designación de director de Deportes “no recomendado” causa descontento en María Trinidad Sánchez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ. -La designación del señor Juan Francisco Romero Polanco como nuevo director de Deportes en la provincia María Trinidad Sánchez ha causado descontento entre los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la demarcación, debido a que este no fue el recomendado por las autoridades al ministro Francisco Camacho.

De acuerdo a documentos enviado por perremeístas a El Nuevo Diario, el propuesto por la Gobernadora y el senador a Camacho para dicho cargo, fue Aneuris Francisco de la Cruz.

Así lo constatan sendas cartas remitidas a Camacho por la Gobernadora provincial, Gregoria Correa Amparo, y el senador Alexis Victoria Yeb, el 03 y 08 de febrero, respectivamente.

La misiva de la representante del Poder Ejecutivo destaca que proponía a Francisco de la Cruz porque es una persona vinculada al deporte.

No obstante, Camacho no obtemperó a la solicitud de Amparo y Victoria Yeb y decidió nombrar a Romero Polanco, que, de acuerdo a los referidos informes, no se vislumbraba para ocupar ese cargo.

Los documentos agregan que esta situación mantiene a los perremeístas indignados en la actualidad.