Delia Ortiz llama a las mujeres a pasar del discurso a la acción en política

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Delia Josefina Ortiz, llamó este martes a las mujeres del país a que pasen del discurso a la acción para que realmente puedan pertenecer al tren gubernamental.

Dijo que a veces las mujeres no se atreven a incursionar en el política o a aspirar a ciertas posiciones porque todos les cuesta el doble y tienen miedo de pagar el precio, sin embargo, invita a las féminas a esforzarse para justificar que los puestos que tienen ganados no lo tienen por ser mujer, sino porque se lo ganaron.

“Yo quiero motivar a las mujeres a que se integren, que nos fajemos ruedo al ruedo con los hombres para que podamos exigir no una cuota de un 30 %, si no el derecho a la paridad”, manifestó.

La ex precandidata presidencial habló, al ser entrevistada por los comunicadores Enrique Mota y Anderson Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Ortiz agregó que pretende formar un liderazgo como nunca se ha visto en el país, y lo hará motivando a las de su género a integrarse y ganarse los puestos con esfuerzo y dedicación.

“Aquí las personas creen que el líder es el que manda, el líder es el que forma y un buen maestro sabe que es bueno cuando sabe motivar al alumno”, sumó.

Primarias

La ex precandidata presidencial manifestó sentirse doblemente ganadora tras la realización de las primarias del PRM porque, aunque no resultó la candidata electa, el partido ha salido fortalecido en el aspecto democrático y de civismo, y pasó de no tener nada a ser beneficiada con 17 mil 750 votos que salieron del corazón de sus compañeros y compañeras.

En ese sentido, Ortiz agradeció a los compañeros y compañeras que le dieron su voto, así como a la Junta Central Electoral (JCE) por ser un buen “ampáyer” y al mismo Partido Revolucionario Moderno por haber hecho un montaje que no ha dado lugar a dudas.

“Fue un proceso muy bueno, asistieron muchos compañeros, nosotros los que hemos estado en política varios años sabemos que en una contienda electoral siempre hay una abstención de más o menos un 30 % y cuando es una convención interna casi siempre esa abstención es mucho más”, expresó.

Abinader

Ortiz resaltó que inmediatamente tuvieron los resultados del proceso interno, se reunió con su equipo y felicitó al presidente Luis Abinader como candidato electo, con quien tiene pendiente reunirse más adelante.

“Nuestro equipo está disponible para el presidente y para el partido; nosotros estamos ya dispuestos a trabajar para irnos en la primera vuelta de manera, pero de manera arrolladora”, sumó.

Consideró que la población debe elegir de nuevo al presidente Luis Abinader por encima de las opciones que presenta la oposición porque el mandatario ha demostrado que, a pesar de todas las adversidades que su gobierno ha tenido que enfrentar, tiene la intención de hacerlo bien.

Dijo entender que la economía y el país han sido bien manejados y aunque siempre hay cosas que se pueden mejorar, el presidente Abinader se merece la oportunidad de gobernar por cuatro años más con menos adversidades.