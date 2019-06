Selección dominicana de baloncesto: Dejar los egos, limar asperezas, pero hablarle claro al país

ARTÍCULOS ANTERIORES LA ESQUINA DEL EDITOR DEPORTIVO William Aish

Por el bien de la selección nacional de baloncesto es mejor dejar los egos, limar asperezas y hablarle claro al país.

Dominicana tendrá una lucha titánica en el Mundial de Baloncesto a celebrarse del 31 de agosto al 15 de septiembre en China, y sería mejor que los NBA se sumen al barco, por el bien de la selección.

Ya Ángel Luis Delgado se volvió a subir al barco.

¿Pero qué ha pasado con el tema de Al Horford y Karl Towns, jugadores de la NBA?

Los que amamos el deporte y nos duele nuestras selecciones siempre hemos querido lo mejor, pues siempre soñamos con que se ponga un buen equipo y en el Mundial de China debe ser buena vitrina

Ya el gerente Francisco García ha dicho que los NBA Horford y Towns están en comunicación con él, pero eso no basta. Queremos saber cuándo ellos se unirán a la selección, pues el país está al tanto de su selección.

Si se juntan los tres NBA, Delgado, Horford y Towns podemos hacer un buen papel, tanto así que podemos avanzar a la segunda ronda. Por eso como dije al inicio de la columna hay que dejar los egos, limar asperezas y unirse al equipo.

Cuando uno ve a un tipo como Messi poniéndose la casaca de Argentina, Cristiano representar a Portugal y ver a José Juan Barea, que pese a estar lesionado tiene intensión de jugar el Mundial de Baloncesto por Puerto Rico, eso dice que querer es poder.

La decisión es individual, lo sabemos, pero Horford y Towns deben darle ese regalo al país.

Willitos: Gracias infinitas a las personas que me dieron apoyo en la pérdida de mi padre el jueves pasado. El que me escribió por mensaje, el que me llamó o el que fue a la funeraria…gracias mil. Buena iniciativa del Comité Olímpico Dominicano de sesionar en Santiago y escuchar al movimiento deportivo de esa provincia. Además de que la sesión fue televisada en vivo por el canal CTV del COD. Un palo de Luisín.

