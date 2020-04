Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La candidata a Diputada del Exterior en la circunscripción No. 1 por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, definió la actitud asumida por el gobierno dominicano con la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus como politiquera e inhumana, carente de sensibilidad social y solo preocupado por revertir los resultados electorales de marzo pasado.

Familia observó que al parecer la jefatura del Estado ha sido asumida por el candidato oficialista dada la ausencia premeditada del primer mandatario Danilo Medina y la presencia del candidato oficialista en todos los escenarios donde pueda promoverse, irrespetando el protocolo que exige la actual coyuntura de salud que abate al pueblo dominicano, montando toda una campaña electoral con el uso abusivo de los recursos públicos.

La también Secretaria de Organización del Frente Agropecuario Perremeista en este Estado, deploró que mientras la maquinaria de propaganda del PLD busca toda clase de oportunidades para promover su estancado candidato, usando las ayudas internacionales como si fueran adquiridas con recursos propios, utilizando los camiones del Ministerio de Obras Publicas con propagandas políticas, distribuyendo las raciones alimenticias de manera excluyentes y desprotegiendo a la clase obrera informal que no cuenta en su nomina de dadivas gubernamental, se le ponga trabas a las contribuciones que con recursos propios quieren realizar el Partido Revolucionario Moderno y su candidato presidencial Luis Abinader.

Consideró que no se justifica de ninguna manera que nuestro vecino país de Haití que posee un sistema de salud mucho menos eficiente que el dominicano, prácticamente no ha sido afectado y los casos que han surgido no son significativos lo que demuestra claramente que las autoridades han actuado con irresponsabilidad y sólo se han preocupado por sacarle capital político y económico a la actual circunstancias epidemiológica.

La dirigente política perremeista entiende que la actual crisis sanitaria ha sido un instrumento politiquero cuya responsabilidad de los efectos catastróficos recaerán sobre el presidente Medina que se ha dejado “doblegar” por la maquinaria electoral que dirige la campaña de Gonzalo Castillo la cual busca desesperadamente permanecer en el poder a cualquier precio sin importarle la pérdida de vidas humanas y el descalabro de la economía nacional.

Llamó al gobierno dominicano para que deje de lado los intereses políticos y económicos que le mueve y se dedique a preservar vidas y bienes con un espíritu de unidad nacional donde prime la suprema voluntad de salir airosos todos juntos de la actual crisis sanitaria.

