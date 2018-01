Declaran de prioridad nacional rehabilitación del río Yaque del Norte

El presidente Danilo Medina emitió este miércoles el decreto 57-18 donde declaró de prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible del Río Yaque del Norte y creó una comisión presidencial para su ordenamiento y manejo. #ElNuevoDiarioRD

