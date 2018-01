David Guetta volvió a terminar el año en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Casa de Campo cerró por todo lo alto otro año de eventos especiales y exclusivos, en esta ocasión con los platillos de uno de los djs más importantes en la internacionalización de la música electrónica, David Guetta.

El concierto, auspiciado por Ron Brugal, se llevó a cabo en un escenario diseñado especialmente para la ocasión, en la cual el anfiteatro Altos de Chavón contó con una pista de baile, bares y zonas vip, distintas a lo que se estila en los eventos en el anfiteatro de piedras de La Romana.

Durante dos horas, Guetta pinchó sus temas más conocidos, y algunos de los más reconocidos, así como algunos covers de temas como “Mi gente”, de J Balvin, entró otros.

“¡Santo Domingo! Quiero verlos brincar y cantar”, fueron sus primeras palabras, tras un enérgico y entusiasta inicio a ritmo de “Bad”, tema que grabó junto a su homólogo Showtek, con voz de la cantante Vassi.

Entre signos de paz, corazones que formaba uniendo manos y un letrero en la cima del escenario que decía “live from earth” (“vive de la tierra”), Guetta tocó canciones como “2 you” (que fue grabada junto a Justin Bieber), “Hey mama”, con Nicky Minaj; “love is gone”, una colaboración con Chris Willis del año 2007; y “Titanium” y “She wolf”, junto a la Australiana Sia.

“¿Cómo se sienten chicos? ¿¡Están listos para recibir el 2018!?”, dijo en medio de la algarabía.

“Deseo lo mejor a todos. Vamos a celebrar este nuevo año juntos desde ahora”, agregó.

David Guetta terminó con su ausencia de dos años con un repertorio de éxitos a los que agregó otros como el éxito de John Lennon “Imagine”, “Wonderland” de la agrupación Oasis y “I like to move it”. “Paris”, original de The Chainsmokers; “Symphony”, de Clean Bandid; el sencillo brasileño “Boom boom tam tam”, “I got this feeling” original de The Black Eyed Peas, y “I can’t feel my face”, de The Weeknd, se sumaron a los covers, con mezclas que fueron bien recibidas por el público.

