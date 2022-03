Dary Terrero plantea subastar vehículos retenidos no reclamados para evitar corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y abogado Dary Terrero planteó este lunes que el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) deben subastar vehículos retenidos no reclamados y publicar mensualmente el listado de bienes retenidos, para evitar corrupción en los centros de retención o canódromos.

“La ley 63-17 es la norma que rige la movilidad del tránsito del transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana, la cual, plantea que un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), puede retener un vehículo de motor cuando el vehículo no tiene matrícula o certificado de propiedad y cuando circula sin tener una póliza de seguro vigente”, expresó Terrero.

Según la ley, el plazo para retener ese vehículo es de 90 días, es decir que cada propietario tiene ese tiempo para retirar ese vehículo, se cuentan los días a partir de la publicación del listado, informó.

Terrero agregó que si el propietario pasa del tiempo límite, el poder ejecutivo podrá venderlo. “Cada 90 días el Poder Ejecutivo debe subastar los vehículos que no hayan sido reclamados”, afirmó el abogado.

Dijo que la ley también plantea que los recursos obtenidos en las subastas serán para asumir el gasto por remolque, los 90 días por guardar en el canódromo y la publicación de la venta de este vehículo en pública subasta, en caso de que se genere un sobrante, será entregado al dueño del vehículo, algo que según él, no entiende, ya que si no se había reclamado el carro, la motocicleta o jeepeta, no considera que el dinero sí.

“El poder ejecutivo debería revisar este punto de la ley 63-17”, exhortó.

La autoridad que retiene un vehículo tiene la responsabilidad de certificar que sea transportado al canódromo, por ser el lugar habilitado para guardar los vehículos retenidos, aclaró el abogado.

Manifestó que considera el tema importante porque recibe muchas llamadas de personas que necesitan alguna orientación para recuperar sus vehículos luego de ser retenidos por la Digesett por cometer alguna infracción, sobre todo motocicletas.

Terrero denunció que el jefe de la policía, Eduardo Alberto Then, un alto porcentaje de las motocicletas utilizadas por los policías o militares son retenidas y auto asignadas o asignadas bajo procedimientos irregulares, sin ser descargadas, ni subastadas.

“Tener esos vehículos ahí sin ser subastados y en proceso de deterioró, conlleva a que sirvan como medio para la corrupción con la venta de los mismos por piezas”, advirtió.

Brindó las informaciones a través del segmento “Dary Terrero, hablando sobre la ley 63-17” transmitido por la emisora Zol 106.5 FM.

