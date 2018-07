Danilo está solo!

Debo aclarar de entrada que no tengo absolutamente nada que ver con éste gobierno, que he sido una víctima suya al igual que mi familia y que esto lo hago por ser un amigo leal de quienes no lo han sido conmigo.

Danilo Medina tiene que tomar el micrófono y defender el trabajo, el mejor de la historia, que ha hecho su gobierno en la construcción y remodelación de hospitales a nivel nacional llevándolos a ser hasta mejores que una clínica privada.

Hay medicinas y médicos, puede que un día falte, pero hay hasta farmacias populares en los mismos centros médicos, y enfermeras y hay todo tipo de equipos para análisis y demás.

Se ha hecho más que en los gobiernos de Trujillo y de Balaguer, y en el desgobierno de Jorge Blanco, eso daba lástima, y ni hablar en el de Hipólito Mejía que estaban peor que el país, y eso es demasiado decir.

Están jugando a la desmemoria del pueblo Dominicano, a la falta de una oficina de comunicación gubernamental eficiente s, a la desidia de funcionarios engreídos que solamente piensan en ellos y los suyos y ni siquiera son responsables para defender el gobierno.

El estado esta lleno, hay muchos en palacio, de periodistas y comunicadores sociales pero ninguno, o casi ninguno usa su voz o su pluma para decir que se está siendo injusto con Danilo Medina, que hay una trama para acosarlo y acusarlo de cuántas cosas se les ocurran a una oposición sin norte y sin nada que vender, desesperada ante la posibilidad de que el Presidente se reelija o escoja apoyar a Margarita Cedeño responsable del plan social presidencial más eficiente y serio de la historia del país.

Danilo Medina está solo, sus amigos de gratis salimos en su defensa, mientras los que deben hacerlo disfrutan de las mieles del poder.

Ningún gobierno ha hecho más por la salud y la educación de los dominicanos, para solo mencionar eso, y con números y pruebas, más incluso que Leonel Fernández en tres períodos!

Por Germán Martínez

