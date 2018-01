CTU llama autoridades hacer un receso en discusiones del Código de Trabajo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) y todas sus organizaciones afiliadas le hacen un llamado público a las CASC, CNUS y CNTD a hacer un receso en las discusiones con los empleadores sobre las posibles modificaciones a la Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo.

Así se expresó el secretario general de la CTU Francisco Ramírez, hablando para los medios de comunicación.

Ramírez, expresó “Es tiempo de que dejemos el rechazo y la negatividad y en conjunto todo el movimiento sindical acorde a los nuevos cambios que se están desarrollo en el país

y que vienen impulsados por la “economía global” pasemos a propuestas positivas y del interés de los trabajadores y que puedan ser respaldadas por la sociedad”.

Dijo que la ctu rechaza la forma cerrada de las discusiones y la falta de propuestas de la parte sindical. Y que todos saben que al Código de trabajo hay que hacerle cambio, pero que eso cambio deben garantizar el ejerció de la libertad sindical.

También expresó que “los dirigentes sindicales dominicanos no estamos aprovechando las oportunidades que brinda el desarrollo de la comunicación y sólo nos hemos dedicados a ver las amenazas sin buscar la forma de modificarla”.

Puntualizó que “en el movimiento sindical debemos construir una propuesta unificada sobre lo que queremos con el Código de Trabajo, tomando en cuenta la debilidad frente a los empleadores, la debilidad de las empresas pequeñas frente al sistema, la garantía de la estabilidad económica entre otros aspectos relacionados con el tema”.

Ramírez, consideró que “el partido de gobierno tiene una deuda con los trabajadores dominicanos, que en 17 años que han gobernado no hemos disfrutado cambio alguno que garantice la libertad sindical, no se han cumplido ningunas de las promesas que en su desarrollo ofreció el extinto líder y fundador del PLD profesor Juan Bosch, a los trabajadores, en tal razón, no debemos desperdiciar la oportunidad para decirle a la fuerza política que controla el Estado, nuestras propuestas”.

Dijo que “sin embargo, los empresarios si han sido correspondidos con leyes, decretos y disposiciones administrativas que garantizan su participación en la distribución de las riquezas, para citar una, la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”.

El secretario general de la CTU Francisco Ramírez, dijo “Reiteramos nuestro llamado a las CASC, CNUS y cntd para construir una propuesta definitiva sobre lo que queremos y entendemos debe ser una reforma a la legislación laboral”.

“Aquí no hay libertad sindical y si se está negociando para modificar el Código de Trabajo, debemos unificarnos para exigir y garantizar que se corrijan los fallos que tiene la legislación, que le permiten al empleador eliminar los intentos de formación de sindicato”.

Ramírez, terminó diciendo que del año 2012 al año 2017 se registraron 139 sindicatos en el Ministerio de Trabajo, y que ninguno han podidos negociar convenio colectivo, por tal razón, no hay distribución de las riquezas.

