Critican campaña del Ministerio de Educación dirigida a personas no alfabetizadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Usuarios de las redes sociales criticaron este martes la campaña comunicacional lanzada por el Ministerio de Educación, para alfabetizar a los jóvenes mayores de 14 años y más.

“Por favor no dejemos en el olvido la reciente hazaña comunicacional del Ministerio de Educación. Le preguntaron a la gente que no sabe leer, de manera escrita, que si no habían tenido la oportunidad de aprender. También le han dado las instrucciones de manera escrita”, dice un tuit publicado desde la cuenta de @UrielSuriel y que generó diferentes opiniones.

Y es que la publicidad ofrece instrucciones, de manera escrita, de donde los interesados pueden llamar para inscribirse en el programa.

Algunos cibernautas afirmaron que la información estaba mal enfocada, cuestionando que cómo los interesados iban a leer las orientaciones si eran analfabetos.

En uno que otro tuit los usuarios de la famosa red social se burlaron de la publicación.

“Debió ser: Conoces a alguien de tal rango de edad que necesite alfabetizarse? Invítalo o acompáñalo a tal sitio bla bla bla … Pero como estamos en R.D todo es posible!”

“Eso me recuerda aquel letrero que decía: “No pise la grama. Si no sabe leer, pregúntele al policía.”

“Debieron mandar una nota de voz si querían llevar el mensaje”