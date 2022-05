Cristofer Reyes Pie, de admirar a sus hermanos Luisito y Bernardo a ser medallista de oro

Comparte esta noticia

POR NATHALIE CASTILLO NÚÑEZ

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el pequeño municipio de Bayaguana, una ciudad que apoya a los suyos y son amantes de los deportes, la familia Pie se levanta todos los días y tienen un mismo objetivo en común: el taekwondo. Entre los cincos hermanos, sienten una pasión indescriptible ante aquella disciplina de origen asiático, que lo convierten como suyo.

“Representar a mi país es un sueño para mí”, declaró Cristofer Reyes Pie a El Nuevo Diario, luego de que el domingo consiguió el galardón de oro en los -54 kilogramos en el Dominican Open.

Y no estuvo solo en el podio, sus hermanos, Bernando Pie (-68 kilogramos), obtuvo oro y el medallista olímpico Luisito Pie (-63 kg), sujetó el bronce. Parecía una reunión familiar, donde todos demostraron sus habilidades en aquel estilo, y llevaron en alto la bandera del país.

Cristofer empezó como deportista desde su infancia, tomando como impulso a sus hermanos, quienes iban todos los días al polideportivo de Bayaguana y él los seguía. Aunque iniciaron en el atletismo, los dos decidieron moverse a un deporte más físico y menos “veloz”, el taekwondo. Él los siguió, ya que sus hermanos lo motivaron.

“Yo no conocía el deporte en esos tiempos (…) pero iba a la villa todos los días solo a verlos y un día me surge practicar y desde entonces, no he dejado de ir”, dijo Reyes Pie, riéndose al recordar los viejos tiempos, cuando su madre (Marisol Pie) no quería que practicara esa modalidad y tenía que irse escondido a ejercitarse. “El mayor tiempo lo he dedicado al deporte y a la escuela”, agregó.

El primer entrenador que tuvo Cristofer fue Héctor Rodríguez, en una escuelita y lo formó como base. “Es un señor dedicado a su deporte, que acata niños, esa es su misión”, comentó el hermano de Luisito y Bernardo. No tiene más que buenas palabras a su instructor en el colchón de lucha, quien con las condiciones que había en su centro, logró instruir a sus discípulos en las artes marciales.

Pero al dirigir la entrevista a un plano más profundo, el taekwondista de 21 años de edad, nombró a Miguel Camacho como el cabecilla de sus entrenadores, quien ganó medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en los años 1986 y 1988. También hizo mención de Danny Rojas, quienes acompañan a los hermanos Pie.

‘’La federación (de taekwondo) y los entrenadores me han ayudado bastante en todo lo que hemos necesitado. Han estado ahí por nosotros y nos han dado la mano ayuda, nos sentimos muy bien porque la verdad han estado ahí para nosotros”, opinó el joven, muy agradecido de que aquella institución de taekwondo los haya ayudado a llevar el honor del país en su más alto nivel.

A pesar de que Cristofer práctica -54 kilogramos por el tamaño que tiene, tendrá que cambiar su estilo a -58 kg, ya que esa es la categoría olímpica que aceptan en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Asistir a estas competencias es su mayor sueño.

“Quiero seguir trabajando y demostrar que en la vida todo se puede y que, si tienes un sueño, todo se puede lograr y, vienen los Centroamericanos (y del Caribe) el año que viene y mi sueño es quedar en esa categoría, a representar a mi país, porque yo también tengo compañeros que están al lado mío y también quieren ir, seria ir a eliminatorias y ver quien queda en esa competencia”, anunció el joven bayaguanero.

Junto a Cristofer, Luisito y Bernardo, también está Jaime Reyes Pie, cuatro del equipo nacional de esa disciplina; también Moisés es parte de ese deporte, por lo que son cinco los de Pie que son amantes del taekwondo.

