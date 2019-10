Conocen juicio de fondo contra exembajador Donni Santana, acusado de incesto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional procedió este jueves con el juicio de fondo contra el exembajador Donni Santana Cuevas, acusado de violar a su hijastra de 14 años de edad.

En la audiencia anterior, el 3 de octubre, las magistradas Claribel Nivar, presidenta, y Yissell Soto, del mismo Tribunal, se inhibieron de llevar a cabo el proceso bajo el alegato de que estaban recibiendo presiones por parte de personas próximas al imputado y que dichos acercamientos “podrían comprometer la credibilidad de la decisión que intervenga”.

Sin embargo, tras analizar los argumentos de las magistradas, la corte penal rechazó la inhibición y les ordenó continuar conociendo el referido proceso, puesto que no encontró razón por la que su imparcialidad estuviera comprometida.

Asimismo, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como jurisdicción de alzada, confirmó el rechazo a la inhibición de las juezas, al considerar que su argumento no está en las disposiciones del artículo 78 y que la referida situación bajo ningún concepto puede dar lugar a que un juez se aparte de conocer un proceso, principalmente cuando las personas que supuestamente presionado no han sido identificadas, lo que, explicó, no comprometen en modo alguno la imparcialidad del juzgador.

Santana Cuevas, quien tenía cargo de embajador, fue destituido como director nacional de Fronteras el pasado 17 de mayo de 2018 y, posteriormente, el 4 de junio de ese mismo año la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva en su contra después de que la Fiscalía del Distrito Nacional le acusada de violar a una hijastra.

El exfuncionario alega, sin embargo, que es completamente inocente, y que todo forma parte de una trama en su contra, ya que no hay pruebas que lo incriminen en esa acusación.

