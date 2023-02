Con las nuevas reglas, Luis García ya no ‘mecerá’ en la lomita cuando lanza

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Major League Baseball les informó a los Astros en diciembre que el reconocido estilo de lanzar del venezolano Luis García — meciendo sus brazos de lado a lado y dando un paso atrás y adelante antes de soltar la bola — no se permitirá bajo las reglas del cronómetro de pitcheo.

La nueva regla indica que un serpentinero deberá tener un punto claro antes de su lanzamiento para que el cronómetro se detenga, y los varios pasos de García, más los movimientos de los brazos, no dejan que eso ocurra. La regla también señala que un serpentinero puede dar un paso hacia atrás (o lateral) y uno hacia adelante. Por eso, ahora no están permitidos los múltiples pasos antes de levantar la pierna que no está pisando la goma.

“Simplemente nos comunicamos con Luis y le informamos que ya no podía hacer todo eso, así que debíamos practicar algo más tradicional”, expresó el coach de pitcheo de Houston, Josh Miller.

García comenzó dicho estilo único de lanzar, que es uno de los más famosos en todo el béisbol, hace varios años mientras trataba de encontrar un movimiento que pudiera repetir con consistencia.

“Ha estado lanzando diferente desde que platicamos casi a finales de diciembre, así que lo verán con otro estilo antes de lanzar”, dijo Miller.

García dio el salto de Clase-A al equipo grande durante la abreviada temporada del 2020 y no ha dado marcha atrás. En 63 presentaciones de campaña regular (57 aperturas), lleva foja de 26-17 con efectividad de 3.57 y está afianzado en la profunda rotación de Houston.

El año pasado, García tuvo foja de 15-8 con promedio de carreras limpias de 3.72 en 28 salidas en la temporada regular, pero estuvo limitado a 5.2 episodios como relevista en la postemporada, debido a la profundidad en el cuerpo monticular de los Astros y las varios días libres.

Relacionado