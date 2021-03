Con jocosos memes, internautas reaccionan a la caída de Joe Biden

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden tropezó este viernes tres veces al subir la escaleras del avión presidencial, el Air Force One, que lo lleva de visita a la ciudad de Atlanta, y desde que el incomodo momento se difundió en distintas redes sociales, los internautas rápidamente han reaccionado con jocosos memes ante la caída.

Luego de que Bernie Sanders se sentó cómodamente en una silla con sus guantes para frío durante la investidura del actual presidente, Joe Biden está a punto de convertirse en el rey de los memes.

Graciosamente considerado como el “Día de las caídas”, por los fallos de WhatsApp, Instagram, Facebook, y la del presidente, como han mostrado las imágenes de su partida, Biden perdió el equilibrio una primera vez cuando subía las escaleras agarrado con la mano derecha a la barandilla, y no llegó a caerse, pero sí tuvo que apoyar la otra mano en el suelo.

Después, volvió a tropezar otras dos veces seguidas, y en la última de ellas acabó cayendo de un lado, aunque se reincorporó inmediatamente.

Aquí, El Nuevo Diario hace una recopilación de los memes de la caída de Joe Biden.

"Air Force One" es tendencia porque Joe Biden se cayó 2 veces y luego saludó como si nada al subir las escaleras para abordar dicho avión pic.twitter.com/VbwkZFeEtX — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) March 19, 2021

ha pic.twitter.com/wBEg6QiL56 — memeking bastard charles khan (@masked_bastard) March 19, 2021

2021 meme calendar updated. Thanks to Joe Biden pic.twitter.com/XmJ4ftn8to — UNDERRATED NINJA (@iamjoseh_) March 19, 2021

Joe Biden fell up the stairs of Air Force One, 3 times. This meme is about to become a reality. pic.twitter.com/O08S9UkJPN — Kaitlyn Murphy (@Katie_Murphy776) March 19, 2021

Biden will need a chair lift from now on after that fall on Air Force One stairs pic.twitter.com/tKl4iBUxlm — Julesie (@justjules99) March 19, 2021

BREAKING: Joe Biden and Jason Derulo simultaneously fall down Air Force One pic.twitter.com/SAqnASj59w — christopher (@Cjdeck1) March 19, 2021