Con 26 puntos, RD A asegura galardón Banreservas en boxeo internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La selección nacional élite A masculina de República Dominicana, con sus 26 puntos acumulados, deja sin opción a su más cercano rival, Puerto Rico A, que puede sumar hasta 25 tantos si ganan los dos representantes que trae esta noche, en la clausura de la XL Copa Independencia de Boxeo Internacional Banreservas, dedicada al ministro dominicano de Deportes, Francisco Camacho.

Esta noche, desde las 7:00pm, en el techado del Club Pueblo Nuevo, se clausura el evento boxístico y el equipo nacional dominicano A que suma 26 puntos encabezando el torneo internacional, presenta cuatro boxeadores con oportunidad de ganar oro, luego de Puerto Rico A, con 19 tantos, que trae a dos, está República Dominicana B, con once, lleva tres hombres a la final, Ecuador, suma diez, con dos en el cartel de este sábado.

Santiago A acumula nueve puntos y esta noche buscará oro con cinco boxeadores, que de triunfar todos llegaría a 24 y puede ser tercero, pues dominicana B, de ganar todos sus representantes, podría escalar a 20.

Cartelera esta noche

La cartelera de esta noche comenzará exactamente a las 7:00pm y será transmitida por el canal 16 Tele Unión TV, tiene 12 peleas pautadas, así:

Masculinas, en 46-48 kilogramos (kg), Víctor Cruz (RD A) vs John Ortiz (Santiago A); 51kg, Billy Arias (Ecuador) vs Mario Lavegal (RD A); 54kg, Josué Tirado Pagán (PR A) vs Jean Carlos Pérez (RD A); 57kg, Keith Colón Rodríguez (PR A) vs Fernando de Jesús Peter (RD B) y en 63.5kg, Víctor Peguero (Santiago A) vs Riner de Jesús Reyes (RD B).

En 80kg, Julicer García (Santiago A) vs Cristian Pinales (RD A); 86kg, Daniel Guzmán (RD A) vs Carlos Mina (Ecuador); 92kg, Starling Guzmán (Santiago B) vs Higor Mejía (Santiago A) y en más de 92kg, Junior Pérez Félix (Santiago B) vs Jean Manuel Sánchez (Santiago A).

Femeninas, en 54kg, Stephany Almánzar (RD) vs Ángelyris López (PR); 57kg, Motta Lozada (PR) vs Jéssica Muñoz (RD) y en 80kg, Naydelin Huacón (Ecuador) vs Mariana García (RD).-

