Comunitarios en Cristo Rey otorgan reconocimiento a David Collado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La plataforma coordinadora de organizaciones sociales, deportivas y culturales del sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, otorgó un reconocimiento al alcalde David Collado por su entrega y dedicación para el mejoramiento de esa Comunidad.

La entrega fue realizada durante un concurrido evento donde los comunitarios recibieron al alcalde Collado con un mensaje de “Gracias David”, que tuvo lugar en la Avenida Ortega y Gasset del sector antes mencionado.

En la actividad participaron los dirigentes de las distintas instituciones, clubes, juntas de vecinos, sindicatos y el reconocido doctor Cruz Jiminián, además contó con las presentaciones artísticas de Kiko el Crazy y Ala Jazá.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Jiminán, quien indicó que el alcalde Collado cumplió con todas y cada una de las obras prometidas desde que asumió el cargo y destacó que fuera de colores partidarios hay que dar honor a quien honor merece.

“Yo quiero que escuchen bien lo que voy a decir, yo soy un ciudadano de Cristo Rey que amo este barrio, prácticamente nací aquí y conozco todas las vicisitudes que hemos pasado. Hoy no venimos a reconocer un político, es a un ciudadano extraordinario” expresó Jiminián.

De su lado Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del sector expresó: “Hoy para la organización de derechos humanos, los clubes, las juntas de vecinos y sindicatos nos sentimos altamente honrados por el hecho de que cuando David Collado manifestó sus aspiraciones muchos le burlaron porque supuestamente tenía un 20%. Los dirigentes comprometidos con Cristo Rey les abrimos las puertas y llegamos a un acuerdo, y hoy hemos visto cumplido los 10 puntos de este acuerdo en un 98% y el otro 2% se cumplirá en los próximos meses y días que le queda de gestión”.

“ Hoy estamos ante la presencia de un joven que significa valor y significa la esperanza que nos espera a los de abajo en el pueblo dominicano. Concluyó mientras le expresaba que Cristo Rey le declara Hijo adoptivo de su comunidad.

A su vez Tony Estrella y el Padre Cristian Cabral hicieron entrega de otros dos reconocimientos al alcalde Collado como Huésped Distinguido de Cristo Rey, y por el apoyo y el esfuerzo de la Alcaldía del Distrito Nacional al carnaval del sector.

Collado en su discurso central dijo: “ Que bien se siente estar aquí a ley de 3 meses de dejar la silla y poder tener la frente en alto, poder mirar a las caras a cada uno de los comunitarios y tener el sentimiento de cualquier ser humano cuando está complacido, feliz y contento. El sentimiento del deber cumplido en Cristo Rey”.

“Aún recuerdo claramente en mi memoria cuando me senté en esta misma avenida y firmamos un acuerdo para trabajar en los diferentes sectores, y me dijo Rogelio y me dijo Jiminián, si cumples cuentas con el apoyo de Cristo Rey, pero si no cumples vamos a ir al ayuntamiento a hacer que tu cumplas, y en compañía de varios funcionarios les dije: ustedes están frente a un hombre que tiene el compromiso con la palabra empeñada, ustedes están frente a un hombre que se va a entregar en cuerpo y alma a trabajar por los más necesitados” agregó.

“Hoy puedo decir que en 3 años y 4 meses hicimos más que en 20 años aquí en el sector de Cristo Rey. Hoy puedo decir es que este gobierno municipal ha levantado el orgullo de este sector. Lo que si puedo decir es que nosotros hemos realizado un gobierno en favor de la gente”.

“ Lo que sí puedo decir hoy aquí es que el alcalde que está aquí presente no robó, que el alcalde que está aquí presente gobernó la ciudad con honestidad, que el alcalde que está aquí presente siempre tuvo presente que los cargos son pasajeros, que nadie es eterno en la vida y que esta posición tenía un tiempo límite y ese tiempo ha llegado. Me voy pero me voy con la frente en alto”, concluyó Collado mientras los comunitarios presentes le aplaudían y vociferaban Dale David.

