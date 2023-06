Comunitarios de los Cerros de Chalona reiteran que están incomunicados tras lluvias del sábado

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, RD.- El dirigente comunitario, Cesar de los Santos, reiteró la denuncia que la comunidad de los Cerros de Chalona, en San Juan de la Maguana, está incomunicada, ya que las lluvias caídas el pasado sábado derrumbaron el badén construido hace más de un año.

«Estamos incomunicados. Las personas que están en la comunidad no pueden ir a la ciudad y viceversa. Ahí también vemos a los profesores que no pudieron ir hoy a dar clase, porque no hay manera segura de pasar «, dijo.

Expresó que, pese a que están sin acceso, desde hace tres días, ninguna autoridad de San Juan se ha dado cita a ver la situación, que mantienen varados a cientos de personas que diariamente transitan hacia la zona.

De su lado, la maestra Luz María, hizo un llamado a las autoridades a qué resuelvan la situación existente.

El puente que comunicaba originalmente a la comunidad de los Cerros de Chalona colapso hace más de 15 años y no ha Sido reparado, pese a múltiples protestas de los residentes.

Se recuerda que, los residentes de la comunidad de Chalona en coordinación con Alianza Comunitaria realizaron este pasado miércoles una manifestación pacífica frente a la Gobernación y el Ayuntamiento Municipal en demanda del arreglo de su carretera y la construcción de un puente.

Relacionado