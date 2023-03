Comunicador Vladimir Henríquez dice Gobierno le está dando armas a la oposición y la empuja a juntarse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Vladimir Henríquez Pérez condenó este lunes la agresión policial de la que fueron objeto dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mientras realizaban una protesta pacífica ayer domingo en las afuera de su Casa Nacional, y consideró que con este hecho el Gobierno le está dando armas a la oposición y la empuja a juntarse.

Insistió en que los locales de los partidos políticos son sagrados, y ahora por culpa de este hecho todo el mundo está hablando del presidente Luis Abinader cuando no se debería ni mencionar.

“El PRM no sale en los medios de comunicación con el PLD, los dinosaurios que tiene el PRM ahí para tirar una batalla en unas decisiones políticas no salen con el PLD, entonces le están dando armas, tú no ves que ahora mismo todo el mundo menciona al presidente Abinader sin tener que mencionarlo, le están dando armas y los están juntando”, sostuvo.

Henríquez Pérez emitió sus comentarios en el programa “Políticas Nuevas”, que conduce junto a los comunicadores Leonardo Suero y Felito Rodríguez, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Fíjense que el Partido Reformista dio unas declaraciones no aprobando esa acción, lo hizo la Fuerza del Pueblo, lo hizo el PRD y poco a poco se están juntando y se va a armar un frente de oposición más grande que el que se podía armar”, sostuvo.

Puntualizó que el derecho a protesta en este país se ha ganado a “sudor y sangre”, y advirtió a las actuales autoridades que atacar un local político puede resultar en algo bastante peligroso.

