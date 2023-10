Comunicador destaca importancia de abordar con sensatez cualquier conflicto con Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Francisco Ferreras cree necesario que la República Dominicana aborde con sensatez y prudencia cualquier conflicto con Haití.

Lo que hace que la situación sea aún más compleja, según Ferreras, es que los haitianos no tienen nada que perder en esta ecuación, porque dada la falta de estabilidad y oportunidades que impera en su propio país, no se enfrentan a riesgos significativos de cara a un enfrentamiento con República Dominicana.

En ese aspecto, explicó que cuando se trata de un conflicto con una parte que no tiene nada que perder, independientemente del resultado, el final suele ser desfavorable para quien tiene más en juego, en este caso República Dominicana; por tanto, abogó por abordar el conflicto por las aguas del río Masacre de manera estratégica y comprensiva, buscando soluciones que beneficien a ambas naciones.

“Los dominicanos debemos entender que los haitianos no tienen nada que perder, Haití no tiene nada que perder. Haití no tiene estabilidad social, no tiene estabilidad económica, Haití no tiene estabilidad jurídica, Haití no tiene turismo, no tiene exportación. Por eso lo ideal sería que nosotros manejemos ese conflicto de la mejor forma, porque cuando usted se enfrenta al que no tiene nada que perder, sea cual sea el resultado, usted sale perdiendo, porque el otro no tiene nada que perder”, expuso.

Ferreras emitió sus planteamientos en el programa “Export On TV”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).