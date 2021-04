Comisión electoral de ADOPA anuncia resultados finales de sus elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-En rueda de prensa celebrada por la Comisión Electoral de la Asociación Dominicana de Profesionales en Administración, Inc. (ADOPA) informó sobre los resultados finales de la recién pasada Asamblea General Eleccionaria de ese gremio, llevada a cabo el domingo 11 de abril en el Salón de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Dicha actividad tuvo lugar, en horas de la tarde del miércoles 21 de abril de 2021, en el Club de la Liga de la Farándula, en la ciudad de Santo Domingo.

El presidente del organismo electoral, licenciado Julián Mena Cordero, ex presidente de ADOPA, dijo que «en dicha asamblea resultó ganadora con un 74% de los votos la Plancha No. 2, encabezada por la licenciada Luz María Tejada Santos, quien se convirtió en la primera mujer en presidir esa importante organización en toda su historia». Mientras que la Plancha No. 1, presidida por el licenciado José Pérez de la Cruz, obtuvo un 26% de las votaciones.

También integran la Comisión Electoral las licenciadas María Niver Soldevilla Bidó y Brígida Guerra, quienes estaban presentes en la declaratoria de la plancha ganadora; igualmente el Dr. Máximo Ruiz Morbán, Notario Público.

Los nombres de los demás candidatos que integraron la plancha victoriosa son: Fernando Núñez, Vicepresidente Administrativo; Tomasina Tolentino, Vicepresidenta Académica; Roberto Lluberes, Vicepresidente Regional; María Concepción García, Secretaria General; Jenisse Amparo, Secretaria de Finanzas; y Apolinar de los Santos, Secretario de Relaciones Públicas e Internacionales.

Los electos para el Consejo de Delegados son: Bryan Pérez, Jeison Peña, Cristian Muñoz, Miguelina Castillo, Ariel Castro, Isabel Acevedo y Nelson Alayón; para el Tribunal de Disciplina: Cirilo Otero, Luz Tejada Brito y Marlene Camilo; y para el Comité de Control: Teodoro Jiménez, Kenia Placencio y Carlos Mañón.

En la rueda de prensa estuvo presente el presidente actual de ADOPA, licenciado Rafael Ciriaco, quien dijo que ese gremio «fue fundado el 21 de abril de 1972, razón por la que hoy se celebra el Día Nacional del Administrador, instituido el 3 de abril de 1998 mediante el Decreto No. 132-98, emitido por el entonces presidente de la República Dr. Leonel Fernández Reina». El maestro Ciriaco felicitó a todos los profesionales dominicanos en Administración a nombre de la organización profesional.