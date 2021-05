Comisión de Hacienda del Senado rendirá informe favorable para gracia impositiva en verano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Hacienda del Senado, acordó este miércoles rendir informe favorable a la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader que disponga de la aplicación de una gracia impositiva a aquellos regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero a familiares, amigos y relacionados durante el verano del 2021.

La presidenta de la Comisión, Faride Raful, acogió esta iniciativa e informó que este jueves rendirá informe favorable al pleno senatorial y va a sugerir que la misma sea convertida en un proyecto de ley, no en resolución.

Informó que si esta pieza se convierte en proyecto de ley los dominicanos residentes en el exterior serán beneficiados anualmente tanto en diciembre, como en el verano, especialmente en los meses de julio y agosto.

El proponente de la resolución es el senador Franklin Rodríguez (San Cristóbal).

En su artículo tercero, la iniciativa indica que cientos de dominicanos no pudieron visitar el país por la interrupción y avance del covid-19 y esto no permitió que miles de dominicanos no pudieran hacer uso de la tradicional gracia navideña a finales del año 2020, y no pudieron brindar una oportuna ayuda a su familia y contribuir de manera directa con la carga económica que afecta al mundo.

La pieza señala, además, que como medida de alivio a las condiciones y motivado a las restricciones impuestas por las líneas aéreas para traer los regalos, se permita a los visitantes residentes en el exterior el transporte de estos por la vía que estimen conveniente, siempre que el valor de los bienes transportados no sea superior a los 4 mil dólares y no sea en cantidades comerciales.

También, los senadores que integran la Comisión recibieron las sugerencias realizadas por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla (El Seibo), en torno a la iniciativa de ley que trata sobre la devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) al turista extranjero.

Este proyecto, autoría del legislador por El Seibo, continúa en estudio de la Comisión de Hacienda.

En la reunión de este miércoles, además de Raful, estuvieron presentes los senadores Dionis Sánchez (Pedernales); Lic. Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); Eddy Nolasco (Valverde); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); José del Castillo Saviñón (Barahona); Franklin Rodríguez (San Cristóbal); y Franklin Peña (San Pedro de Macorís).