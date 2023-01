Comentarista lamentan el campo no sea el centro de atención de las políticas públicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Gustavo Guzmán lamentó que los campos ya no son el centro de atención de las políticas públicas, siendo estos los responsables de mantener la autonomía alimentaria de la República Dominicana.

“Nos llama la atención como dejamos los campos de lado, ¿cómo nos olvidamos de él?, ¿cómo permitimos que esto suceda?, ¿En qué momento nos olvidamos del campo? Y es un tema que a mí me llama mucho la atención”, expresó.

Manifestó que más del 80% de los alimentos consumidos en el país eran cultivados por productores nacionales y eso garantizaba parte de la independencia de los dominicanos.

“¿Por qué no invertir de forma adecuada en el campo? Esto nos llama a tomar en cuenta que las políticas que se están haciendo desde el Gobierno no son las más adecuadas, no son las que se necesitan, en ese sentido”, expresó.

Gustavo Guzmán realizó estas afirmaciones durante la conducción del programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras cuestionar cómo es posible que la actual gestión gubernamental afirme que le rinde el dinero cuando en la población no se notan las inversiones.

“¿Cómo es que si tenemos tanto dinero cada día la gente se queja más de diferentes situaciones? Esto es un llamado a reflexionar”, apuntó.

Relacionado