CODIA pide a presidente Medina instruir pago deudas con ingenieros contratistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) solicitó este domingo al presidente Danilo Medina instruir al Ministerio de Educación y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, saldar las deudas de estas instituciones con los ingenieros contratistas de obras del Estado.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que realizan el pedimento, preocupados por la parálisis económica que vive actualmente el país como consecuencia de las fuertes medidas aplicadas por las autoridades para contrarrestar la expansión del coronavirus.

En este sentido, el ingeniero Dionisio Navarro, presidente del gremio, señaló que el momento es apremiante, por lo que las autoridades deben prestar atención a los compromisos económicos con los colegiados a fin de que estos puedan honrar sus responsabilidades contractuales con los suplidores y trabajadores.

Asimismo, Navarro dijo que los colegiados contratista y principalmente de obras del Estado atraviesan en el actual momento por situaciones difíciles motivadas por la proliferación del COVID-19, lo que ha motivado que estos se encuentren cruzados de brazos y sin poder dar respuestas a las demandas de sus acreedores.

Precisó que cientos de ingenieros, arquitectos y agrimensores, son la base fundamental para el desarrollo del país, por esto es importante que instituciones como la OISOE y el Ministerio de Educación, entre otras instituciones valoren los esfuerzos de estos profesionales, saldando la deuda o en su defecto por lo menos un porcentaje adecuado para hacer frente a los momentos de crisis que vive el país.

“Confiamos en la profunda sensibilidad humana del presidente Medina, a quien le solicitamos que autorice para que las señaladas instituciones, cumplan con los acuerdos establecidos con los ingenieros contratistas, los cuales le adeudan centenares de millones de pesos, por concepto de obras”, indicó Navarro.

Manifestó que el Codia, siempre ha estado y estará presto a colaborar con el Gobierno enmarcado en su área de influencia, y aunque reconoce que el país atraviesa por un momento de impredecible consecuencias es necesario extender el brazo solidario del Gobierno a los ingenieros, arquitectos y agrimensores, tal como se hará a partir del primero de abril con los diferentes sectores económicos del país.

Indicó que dentro de las medidas económicas anunciadas por el presidente Medina, para ayudar a los diferentes sectores no incluyó el sector de la construcción ni de manera particular las deudas contraídas por el Estado con los miembros del gremio, los cuales atraviesan por situaciones difíciles que vienen arrastrándose durante varios años por los no pagos a tiempo de las cubicaciones.

Recordó el presidente del Codia, que diversas instituciones del Estado , entre ellas el Minerd, tienen deudas pendientes con ingenieros a los cuales adeudan por concepto del programa de edificación escolares para la Tanda Extendida, cuyo centros fueron terminados e inaugurados por el presidente de la República.

Sin embargo, el Ministerio de Educación “se ha negado a honrar ese compromiso bajo el alegato de que las obras sobre pasaron el 25 por ciento de su presupuesto original, a pesar de que estos adicionales fueron autorizados por el Minerd y supervisados por el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado”.

