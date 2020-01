Cirque du Soleil, Jose Luis Perales, Ozuna, Chayanne y Soda Stereo entre los artistas ya confirmados en RD para este 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las opciones de eventos para este 2020 van en aumento con espectáculos de artistas internacionales que han confirmado su presencia en República Dominicana en este primer trimestre.

El primer evento en anunciarse es el Cirque du Soleil en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana con el show BAZZAR.

Este evento es organizado por el complejo turístico junto al empresario Saymon Díaz, quienes explicaron que desde el 29 de enero hasta el 23 de febrero nacionales y extranjeros podrán disfrutar el show.

Álvaro Torres

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional recibe al cantautor salvadoreño Álvaro Torres con su concierto A ti mi Amor, en una función anunciada para el 14 de febrero.

José Luis Perales

Balada para una Despedida, es el nombre con el que el público dominicano volverá a disfrutar del cantante español José Luis Perales, el próximo 14 de febrero en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua.

Chayanne

El astro puertorriqueño Chayanne regresa al país para poner a corear y saltar a sus fanáticos en un espectáculo programado para el 15 de febrero en Playa Juanillo de Cap Cana.

Desde el Alma Tour es el nombre de la gira que trae a Chayanne de las manos de Pav Events.

Ozuna

El exponente de la música urbana Ozuna tendrá el más grande concierto de su carrera el próximo 15 de febrero de las manos del empresario Gamal Haché.

Ozuna presenta su gira Nibiru en el Estadio Olímpico con grandes sorpresas.

Isle of Light

El próximo 14 de marzo trae nueva vez el evento Isle Of Light que este año presentará una cartelera compuesta por Gwen Stefani, C. Tangana, The Raptura y más.

Este evento será realizado en Faro de Punta Torrecilla de Sans Soucí.

Soda Stereo

La agrupación Soda Stereo vendrá por primera vez a la República Dominicana y así presentar su show Gracias Totales junto a otros importantes artistas.

El show que unirá a la legendaria agrupación argentina con los dominicanos será en Altos de Chavón el próximo 28 de marzo.

Otros artistas

Aunque no se ha confirmado fecha, ni lugar, otros artistas que estarán presentándose en el país con Franco de Vita, Kany García, Carlos Rivera, Camilo, así lo anunció el promotor César Suárez Jr. en sus redes sociales.

