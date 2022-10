Cinco fuerzas fundamentales que definen el rol moderno del presidente en una organización

Comparte esta noticia

El rol del presidente del Consejo de Administración en una empresa está expandiéndose. Los hallazgos recogidos de las conversaciones con más de 300 presidentes de consejo alrededor del mundo, comparten un camino en torno a la forma en que los presidentes pueden impulsar los nuevos requerimientos.

Perspectivas de más de 300 presidentes de consejo alrededor del mundo

¿Qué se requiere para ser un presidente exitoso en el entorno actual altamente dinámico? Este reporte presenta la realidad, aspiraciones y consejos compartidos por más de 300 presidentes de Consejos de Administración alrededor del mundo. Este estudio muestra los resultados de la investigación de Deloitte sobre el presidente del Consejo de Administración, en 16 países y 4 continentes.

Cinco fuerzas fundamentales de cambio

Fuerzas enormes están redefiniendo el papel en tiempo real: eventos imprevistos como la pandemia y la disrupción geopolítica, que se suman a los desafíos inexorables de la transformación digital, el cambio climático, una mayor regulación y el escrutinio de los inversionistas.

Si bien las entrevistas mostraron una variedad de perspectivas de presidentes en todas las geografías, surgieron sorprendentes puntos en común, y sin duda inesperados. A medida que los presidentes a nivel global navegan por un nuevo mundo de retos y oportunidades, nuestra encuesta reveló estas cinco fuerzas de cambio fundamentales:

El gobierno organizacional necesita más aportes del presidente: Algunas de las cualidades fundamentales que hacen que un presidente sea exitoso no han cambiado. Lo que ha cambiado es la profundidad y amplitud de esa participación. Los presidentes necesitan actuar cada vez más como una mano guía o como una caja de resonancia para la gestión de temas que van desde la resiliencia hasta la tecnología y la cultura. La Sociedad espera más de los negocios: Las opiniones sobre cómo guiar la relación cambiante entre las empresas y la sociedad varían. Muchos presidentes reconocen la responsabilidad de prevenir daños a las comunidades locales y abordar los desafíos más apremiantes de la sociedad. Algunos enfatizan una necesidad más urgente de asegurar la aceptación de la sociedad de las actividades comerciales como parte de una licencia social para operar. El cambio climático obliga a las empresas a responder: Los presidentes están cada vez más preocupados por la dimensión del cambio climático y los desafíos y riesgos para la empresa, ya sean regulatorios, reputacionales u operativos. A pesar de la escala del problema, particularmente con respecto a las emisiones de alcance 3, los presidentes ven oportunidades significativas para las empresas que toman en serio el cambio climático y dan forma a estrategias para abordar su impacto. El liderazgo en crisis se está convirtiendo en la norma, exigiendo resiliencia: Incluso antes de la pandemia, los presidentes y consejos percibían una frecuencia cada vez mayor de crisis que en el pasado, y muchos ya las habían experimentado en sus organizaciones. Los presidentes señalan que la gestión de las crisis actuales requiere de una mayor velocidad en la toma de decisiones, la acción y la comunicación, bajo un mayor escrutinio público. Las operaciones del Consejo requieren mejora digital y agilidad: al igual que las empresas a las que sirven, los presidentes se adaptaron rápidamente a la pandemia, liderando las reuniones del Consejo de manera virtual. Después de una curva de aprendizaje, muchos encontraron que la participación mejoró y las reuniones se volvieron más ágiles, más cortas, más frecuentes y, a menudo, más enfocadas. Sin embargo, hay que encontrar el equilibrio entre adoptar un enfoque híbrido, mezclando tanto lo presencial como lo virtual al manejar los consejos.

