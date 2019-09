(VIDEO) Cientos taxistas dominicanos del Bronx apoyan Rubén Díaz para Congreso EE.UU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Más de 200 taxistas dominicanos de El Bronx aportaron cerca de 12 mil dólares y endosaron su apoyo al reverendo y concejal por el mismo condado, Rubén Díaz, como precandidato al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15.

El evento fue llevado a cabo la noche de este miércoles en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, ubicado en la avenida Jerome con la calle 174, donde decenas de taxistas se comprometieron también a efectuar sus aportes a Díaz en los próximos días.

Afirmaron que iniciarán la captación de familiares, amigos y relacionados que residen en los sectores de Mott Haven, Hunts Point, Melrose, High Bridge, Morrisania, East Tremont, Tremont, Morris Heights, University Heights, Belmont, Fordham, Bedford Park, West Farms, Longwood y Soundview, perteneciente a dicho distrito, para que voten y trabajen a favor del reverendo.

Por su parte, Díaz sostuvo que en el 1977, cuando todos abandonaron El Bronx, creó la empresa “Cristian Community” y en medio de la destrucción que había en el sur del condado empleaba 1,300 personas y de ellas 900 eran dominicanas.

“En el 1979 era el empleador más grande de quisqueyanos y soy actualmente el presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY y la misma se ha destacado en ayudar países en momentos trágicos, entre ellos Puerto Rico, Honduras, México, Haití y República Dominicana, entre otros”, dijo.

“A la RD le hemos enviado autobuses, camiones, medicinas y prácticamente adopté el barrio “Maquiteria” en la capital junto al periodista Cruz Trifolio y su fundación, para ponerle el agua potable”, sostuvo.

Recordó que cuando la tragedia de “Las Torres Gemelas” era concejal y en el 2002 salió como senador durante 16 años, volviendo al Concejo Municipal y cuando llegó nuevamente todo lo que querían hacerle a Uber y tantas tragedias que tenían los choferes, hasta multas de 10 mil dólares, impuesta por un concejal de nuestra comunidad y nosotros la hicimos bajar a 500.

Díaz no mencionó el nombre de ese concejal, pero decenas de taxistas se comentaban en voz baja “ese fue Ydanis Rodríguez”, y “eso que es dominicano”.

“Ahora, el congresista José Serrano no vuelve a postularse, la posición queda abierta, por lo tanto nosotros no estamos corriendo contra nadie; estoy postulándome a una posición abierta” como cualquier otro y he venido ante ustedes a pedirle su ayuda, su respaldo con la cantidad de dinero que consideren conveniente para llegar a Washington”, dijo Díaz

“Todos conocen mi posición, no me pidan que la cambie, soy pastor, ministro y predicador de la palabra del Señor, pero también soy oficial electo”. “Mi posición pública es abierta y todos la conocen, saben a lo que me opongo, lo que persigo y saben las críticas que han hecho, pero nunca por corrupción, fraude y las que me han hecho es por mi posición y creencias morales, culturales y bíblica”, agregó.

Añadió que no tiene de que avergonzarme y vengo a decirle “ayúdenme a llegar al Congreso de los EE.UU, que no se van arrepentir, porque este condado va a tener la ayuda de Washington que nunca ha tenido y se lo prometo porque sé luchar, con quién luchar y dónde ir para conseguir ayuda”, indicó

Antonio Cabrera, presidente del consorcio High Class, empresa que agrupa a cerca de mil choferes expresó: “Estamos con el reverendo porque tiene más de 40 años consecutivos trabajando a favor de los taxistas y a favor de las diferentes comunidades, especialmente la dominicana”.

“No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que venga una persona de Manhattan, Staten Island, Queens ni de ningún lado que no sea de El Bronx”, sentenció Cabrera.

Otros que hablaron en el acto fueron el dominicano George Álvarez, precandidato a la asamblea estatal por el distrito 79, José Miguel Rodríguez, administrador de la compañía, Tony Rodríguez y Julián Estrella, entre otros.

