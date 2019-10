Ciclista Egan Bernal no sabe si correrá el próximo Tour de Francia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El colombiano Egan Bernal no sabe aun si correrá el próximo Tour de Francia, cuyo recorrido fue presentado este martes en París en presencia del ganador de la pasada edición, que no descartó disputar el Giro de Italia en lugar de la ronda gala.

“Tengo que ver si disputo el próximo Tour. Depende del equipo”, aseguró el ciclista colombiano tras la presentación del recorrido de la próxima edición.

Bernal aseguró que a partir de ahora esperarán a la presentación del recorrido del Giro de Italia y decidirán qué ciclista encabezará el equipo Ineos en cada una de las grandes vueltas.

“Dependerá de los recorridos (…) Parece que el Tour viene bien para mí, pero antes de conocer el recorrido la idea era esperar y ver el recorrido del Giro. Es una decisión que no se toma a la ligera. Yo no puedo llegar y decir ‘voy a estar en el equipo del Tour’. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor”, aseguró el colombiano.

Agregó que en Ineos hay otros grandes ciclistas, como Chris Froome, Geraint Thomas o Christian Carapaz, y que en conjunto analizarán cuales son las mejores opciones para el equipo en cada una de las tres grandes vueltas.

Bernal, el primer colombiano en ganar el Tour, aseguró que no se cierra a disputar solo la ronda gala. Muy ligado a Italia, el país que le acogió a su llegada a Europa, el joven ciclista reiteró que el Giro puede ser una posibilidad la próxima temporada.

“No me cierro a correr otras grandes vueltas. Hay tres grandes vueltas, vamos a ver los recorridos, qué piensa el equipo, qué piensa (el director) Dave (Brailsford), los otros corredores. No solo es una decisión mía. Tengo la mente abierta y no me cierro a la posibilidad e ir al Giro”, reiteró.

Bernal aseguró que “sería realmente genial” regresar al Tour “y tener la responsabilidad de defender la camiseta amarilla”, al tiempo que consideró que el equipo puede quererle en la ronda gala.

Pero el año próximo puede marcar el retorno del británico Chris Froome, ausente en la última edición por lesión y que a sus 34 años puede querer buscar su quinto triunfo. Sin contar con las ambiciones de su compatriota Thomas, ganador en 2018, y con que el ecuatoriano Carapaz, vencedor del pasado Giro, acaba de firmar por el Ineos.

Bernal reconoció que no ha tenido tiempo de analizar el recorrido del Tour del año próximo, pero indicó que lo que ha visto se adapta a sus condiciones de escalador.

Echó de menos la crono por equipos y le sorprendió la cronoescalada en La Planche des Belles Filles en vísperas de la llegada a los Campos Elíseos.

El ciclista de Zipaquira pone fin a su estancia en Europa y ahora volverá a Colombia para descansar unos días antes de retomar el entrenamiento.

El más joven vencedor del Tour de Francia desde la Segunda Guerra Mundial, ensalzado por el director de la carrera, Christian Prudhomme, que le consideró la cabeza visible de “una nueva generación que pide paso”, reconoció que su victoria en el Tour ha cambiado su vida “pero para bien”.

“Mi vida ha cambiado totalmente, pero es algo muy bonito. Soy el primer colombiano en ganar el Tour y todo es diferente, pero para bien. No puedo salir a la calle. Pero bueno, yo trato de estar en casa, tranquilo, con mi familia, mi novia, mi perrito”, señaló.

“También es bonito que la gente te reconozca, que los niños quieran fotos contigo. Es especial. Hace cuatro años yo también hubiera pedido una foto a Rigo (Urán), a Nairo (Quintana) o Chris (Froome). Cuando un niño me la pide a mí es bonito”, agregó.

Anuncios

Relacionado