Chu Vásquez afirma Abinader se ha convertido en la esperanza del pueblo dominicano

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El director de Operaciones del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, Jesús Vásquez Martínez (Chu) durante una visita a la ciudad de New York, en Estados Unidos, dijo que la candidatura de Luis Abinader se ha convertido en un sentimiento del pueblo dominicano, afirmando que ya supera con creces a su contrincante oficialista Gonzalo Castillo.

El también ex presidente del Senado indicó que la sociedad dominicana está convencida que “en estos momentos solo Luis Abinader está en capacidad, no solo de sacar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del poder, sino de devolverle la confianza a los hombres y mujeres que sueñan cada día con tener un mejor país, donde no impere el caos, el desorden, la impunidad y la inseguridad ciudadana”.

Al hablar a los periodistas tras su llegada a Nueva York, por el Aeropuerto John F kennedy, donde fue recibido por la dirección en pleno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la gran urbe, Chu Vásquez reveló que a medida que avanzan los días crece el apoyo de todos los sectores a favor de Luis Abinader.

“La República Dominicana se encuentra en un despertar histórico, hoy más que nunca estamos convencidos de que el compañero Luis Abinader, es la única esperanza de salvación que le queda no solo al país en estos momentos, sino al sistema de partido, Luis encarnada ese sentimiento de cambio que sueñan y aspiran los hombres y mujeres de nuestros país, porque hay que construir una sociedad nueva, porque la que había, ha sido destruida por un huracán llamado PLD” aseguró Chu Vásquez.

Aseguró que el color morado es sinónimo de terror, miedo e incertidumbre en la República Dominicana, porque no solo se han conformado con ser los más “corruptos, perversos y depredadores” de la administración pública, sino que ahora amenazan con destronar hasta “nuestro escudo” como muestra de que ni siquiera le duele la nacionalidad, que forjaron los padres de la patria.

“Pero no pierdan la fe, ustedes que con las remesas y el trabajo digno que realizan en todo los Estados Unidos, son ejemplo de superación entrega y dedicación de que se puede lograr el éxito sin tener que hacer cosas indebidas, porque con sus envíos contribuyen no solo al fortalecimiento económico del país, sino de sus familiares” precisó Vásquez Martínez.

Además de los encuentros con la dirigencia del PRM en Nueva York, Chu Vásquez tiene previsto juramentar a decenas de dirigentes y simpatizantes del PRD, PLD y reformistas que han decido darle su apoyo a Luis Abinader en los estados de New Jersey, Filadelfia y Rhode Island.

